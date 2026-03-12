Regione Lombardia rafforza le misure per la sicurezza di medici e infermieri e, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari 2026, annuncia nuove risorse destinate ai pronto soccorso. Nel bilancio regionale, comunica l’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, c’è uno stanziamento di 400.000 euro per l’acquisto di bodycam e strumenti di videosorveglianza da destinare al personale sanitario.

Bodycam strumento di deterrenza, passo concreto per aumentare la sicurezza

“Le aggressioni a medici, infermieri e operatori sanitari sono un fenomeno inaccettabile – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa –. Per questo abbiamo deciso di destinare 400.000 euro del nostro bilancio regionale all’acquisto di bodycam e strumenti di videosorveglianza per il personale dei pronto soccorso. Si tratta infatti di uno strumento che può avere un’importante funzione di deterrenza e contribuire a tutelare chi ogni giorno lavora in prima linea per la salute dei cittadini. Il bando sarà pubblicato ad aprile 2026 e rappresenta quindi, concretamente, un ulteriore passo per aumentare la sicurezza all’interno delle strutture sanitarie lombarde”.