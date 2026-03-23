Si è tenuta oggi, nella Sala Stampa di Palazzo Lombardia, la conferenza stampa di presentazione dell’indagine sul benessere giovanile ‘I giovani in Italia – Generazione felice?’, realizzata da Eumetra MR per Telefono Donna Italia, insieme al report ‘Giovani e felicità – il racconto dei media’ a cura di VOLOCOM S.p.a., che hanno offerto uno spaccato approfondito sulla Generazione Z.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo della ricerca e scuola, evidenziando la necessità di rafforzare gli interventi di prevenzione e supporto dedicati alle nuove generazioni.

‘RI-SCATTO’ E ‘#UP’, LE INIZIATIVE DI REGIONE LOMBARDIA – Nel corso dell’evento è stata inoltre ospitata ‘La classe più felice d’Italia’ – dell’Istituto Tecnico Agrario Gallini di Voghera/PV – vincitrice del contest nazionale promosso dalla Fondazione della Felicità, che ha coinvolto oltre 2.500 studenti con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico nelle scuole.

“Per Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – il benessere dei giovani rappresenta una priorità. I dati presentati oggi confermano la necessità di rafforzare interventi strutturati e integrati sui territori, capaci di intercettare precocemente il disagio. Per questo siamo fortemente impegnati con la misura ‘Ri-Scatto’ che attraverso i Piani di azione territoriali, sviluppati in collaborazione con Prefetture, scuole, ATS, enti locali e Terzo settore opera con interventi concreti di prevenzione e contrasto al bullismo, al cyberbullismo e alle forme di devianza giovanile. Abbiamo inoltre potenziato – ha ricordato Lucchini – le azioni nei contesti più critici e attivato percorsi innovativi come ‘#UP – Percorsi per crescere alla grande’, che consente di costruire interventi personalizzati per ragazzi e famiglie, accompagnandoli nel superamento delle situazioni di fragilità. Il nostro obiettivo è costruire una rete sempre più solida tra istituzioni, scuola e comunità educante, promuovendo il protagonismo dei giovani e offrendo strumenti concreti per il loro benessere psicologico e sociale. Esprimo, infine, il mio apprezzamento – ha concluso l’assessore regionale – per il progetto di alto valore sociale testimoniato dalla classe più felice d’Italia dell’Istituto Gallini di Voghera”.

I GIOVANI SI SENTONO INADEGUATI VERSO IL FUTURO – La ricerca realizzata da Eumetra per Telefono Donna Italia su un ampio campione di giovani appartenenti alla Generazione Z, ha spiegato Renato Mannheimer, Advisory Board Consultant di Eumetra, “delinea un quadro dettagliato dei sentimenti e delle aspettative di questo segmento sociale. In particolare, i giovani appaiono forse più ‘soddisfatti’ che veramente felici: una felicità che per loro consiste soprattutto nella ricerca di autonomia e nel proiettarsi verso il futuro. Tra i più giovani del campione – ha fatto presente – si rilevano inoltre una maggiore indecisione e spesso un sentimento di inadeguatezza riguardo specialmente al futuro. Un altro sentimento che caratterizza le nuove generazioni è la solitudine, che colpisce specie i più giovani: crescendo conta sempre di più la relazione col proprio partner e con i pochi veri amici. Nell’insieme, i risultati della ricerca mostrano come sia necessario e importante occuparsi di più dei giovani, che rappresentano il futuro della nostra società”.

Parole condivise da Fulvio Palmieri, Direttore Scientifico di Volocom, che ha precisato: “La felicità, nel racconto del web, è una ricerca continua prevalentemente legata al presente. Il futuro è marginale visto dal web”.

ASPIRAZIONI, FRAGILITA’ E BISOGNO D’ASCOLTO – Queste ricerche, ha commentato Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna Italia, “ci restituiscono un’immagine complessa e autentica dei giovani di oggi, fatta di aspirazioni, fragilità e bisogno di ascolto. Non possiamo limitarci a leggere questi dati: dobbiamo trasformarli in azioni concrete, creando spazi di relazione, strumenti di prevenzione e percorsi di supporto accessibili.

Investire nel benessere psicologico dei giovani significa prendersi cura del futuro della nostra società, prima che il disagio diventi emergenza”.

AUTONOMIA E BISOGNO DI RELAZIONE – È intervenuta quindi Valentina Di Mattei, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, secondo la quale, “il benessere psicologico dei giovani oggi passa da un equilibrio delicato tra bisogno di autonomia e bisogno di relazione, in un contesto in cui ansia, pressione e senso di inadeguatezza sono sempre più diffusi. Come Ordine degli Psicologi della Lombardia abbiamo attivato un Gruppo di Lavoro dedicato al disagio giovanile, proprio per leggere in modo approfondito queste trasformazioni e costruire risposte concrete insieme ai territori, alle famiglie e ai contesti educativi”.

Allo stesso tempo, ha aggiunto, “sosteniamo iniziative come il ‘Paranoia Festival’, che rappresenta uno spazio fondamentale di ascolto e di dialogo con le nuove generazioni, attraverso linguaggi a loro vicini. Portare la psicologia fuori dagli studi e dentro i luoghi della vita quotidiana significa rendere la salute mentale più accessibile, meno stigmatizzata e realmente condivisa. Ringraziamo Telefono Donna Italia per l’invito e per l’attenzione costante a un tema così rilevante e condiviso, che richiede un impegno corale da parte di tutte le istituzioni e degli attori coinvolti”. (LNews)

pab