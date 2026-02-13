Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza

Giornalismo, consegnata in Regione borsa di studio Carlotta Dessì

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto alla consegna della borsa di studio Carlotta Dessì a Palazzo Lombardia

Fontana: ricordiamo l’impegno di una professionista della comunicazione

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha consegnato a Fabrizio Arena e Nina Fresia, studenti del Master di Giornalismo ‘Walter Tobagi’ di Milano, la borsa di studio ‘Carlotta Dessì’, giornalista televisiva scomparsa prematuramente a soli 34 anni. Il premio, alla prima edizione, istituito dalla Fondazione Collegio della Guastalla con il patrocinio e la collaborazione di Regione Lombardia e dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, rende omaggio all’impegno di Dessì, portando avanti il suo lavoro per un giornalismo autentico e di passione.

La cerimonia dal titolo ‘Sfumature di glicine’

Alla cerimonia di Palazzo Lombardia, intitolata ‘Sfumature di glicine’, hanno partecipato anche l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, il presidente della Fondazione Collegio della Guastalla Antonio Viscomi, Orazina e Ignazio Dessì, genitori di Carlotta. Presenti anche i giornalisti membri della giuria che hanno valutato i lavori degli studenti: Andrea Delogu, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Roberta Potasso, Chiara Maffioletti, Paolo Brambilla (OdG Lombardia) e due consiglieri della Fondazione Collegio Della Guastalla, Sonia Bedeschi e Stefano Lampertico.

Borsa di studio Carlotta Dessì, Fontana: trasformare il dolore in un’opportunità concreta per le nuove generazioni

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto alla consegna della borsa di studio Carlotta Dessì a Palazzo Lombardia“La borsa di studio in memoria di Carlotta Dessì – ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – permette di ricordare l’impegno di una professionista della comunicazione che si è impegnata con talento e passione per un’informazione autentica e di qualità“.

Palazzo Lombardia è la cornice giusta per celebrare questo impegno, perché le istituzioni devono essere al fianco di chi sceglie di informare con serietà e coraggio. Un sentito ringraziamento – ha aggiunto Fontana – alla famiglia Dessì, alla Fondazione Guastalla, all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e alla Scuola di giornalismo ‘Walter Tobagi’ di Milano che con questa borsa di studio hanno scelto di trasformare il dolore in un’opportunità concreta per le nuove generazioni”.

La Russa: premio per giovani che credono nella qualità dell’informazione

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, intervenuto nel corso della cerimonia di consegna della borsa di studio Carlotta Dessì a Palazzo Lombardia“Ricordare Carlotta Dessì attraverso una borsa di studio – ha sottolineato l’assessore regionale Romano La Russa – significa trasformare una perdita dolorosa in un segno concreto di speranza e responsabilità. Sostenere i giovani che scelgono questo percorso professionale vuol dire investire nella qualità dell’informazione. Regione Lombardia è con orgoglio al fianco di iniziative come questa, che premiano il merito e incoraggiano passione e competenza“.

“Ai vincitori e a tutti gli studenti – ha concluso La Russa – rivolgo l’invito a coltivare spirito critico e coraggio: sono queste le basi di un giornalismo capace di raccontare la realtà con serietà e rispetto, proprio come ha fatto Carlotta”.

Il valore della borsa di studio Carlotta Dessì

La borsa di studio ‘Carlotta Dessì’ punta a valorizzare e tramandare la professionalità e la vitalità della giornalista scomparsa nel 2024 e, per la prima edizione, è destinato ai lavori presentati dagli studenti provenienti dal Master di giornalismo ‘Walter Tobagi’.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate anche menzioni d’onore ai giovani giornalisti: Michela Cirillo e Giovanni Santarelli hanno ricevuto una menzione d’onore e la targa ‘Da donna a donna’ per un video che riassume le affinità elettive tra Carlotta e la Contessa Ludovica Torello di Guastalla; premio Miglior montaggio per il lavoro di Andrea Morana e Nicolò Marco Piemontesi; premio Miglior narrazione per il video di Giacomo Candoni e Niccolò Poli; premio Miglior storia per Mariarosa Maioli e Francesca Menna.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima