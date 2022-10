Giovani, Locatelli: mettiamo in rete il Terzo Settore e la comunicazione

Giovani, comunicazione e Terzo Settore della Lombardia in dialogo e a confronto al Palazzo delle ‘Stelline’ di Milano grazie ad Auser.

Presenti gli assessori di Regione Lombardia Stefano Bolognini (Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Alessandra Locatelli (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità).

Giovani e Terzo Settore in Lombardia risorse vere

“Quando ci mettiamo al servizio degli altri e facciamo attività di volontariato – ha sottolineato l’assessore Locatelli – doniamo la parte migliore di noi. Grazie all’impegno di Auser, che ci ha illustrato un progetto innovativo che vede coinvolti i giovani e il mondo della comunicazione, e ai tanti enti del Terzo Settore che operano sul nostro territorio, Regione Lombardia ha l’opportunità di promuovere buone pratiche e farle conoscere”.

La prova della crisi economica

“La crisi economica, sociale e occupazionale in atto – ha aggiunto – mette a dura prova i giovani ma anche la sostenibilità dei servizi. La sfida per il futuro sarà quella di mettere a sistema le competenze e le energie di ragazzi e ragazze, a partire dalle scuole, del mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore, della pubblica amministrazione e delle istituzioni. Tuttò ciò al fine di sviluppare modelli di coinvolgimento in grado di produrre progetti innovativi. E, in grado, inoltre, di arricchire le associazioni dal punto di vista del volontariato. Nonchè di accrescere qualità e livello di formazione nei servizi erogati”.

Lavorare in sinergia

“Per farlo – ha spiegato Locatelli – è necessario continuare a lavorare in sinergia, promuovendo una comunicazione in grado di far capire anche alle nuove generazioni l’importanza dell’impegno civile e del volontariato”.

Bandi specifici e Leva Civica Volontaria Lombarda

“Regione Lombardia – ha concluso l’assessore Locatelli – continuerà a fare la sua parte sostenendo concretamente bandi specifici, la Leva Civica Volontaria Lombarda e collaborando con il ricchissimo mondo dell’associazionismo lombardo, al fine di incrementare la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze, che rappresentano il nostro presente e il nostro futuro, nel mondo del volontariato”.

