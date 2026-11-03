LNotizie-Presentazione Giro d’Italia 2027, presidente Fontana: Lombardia assoluta protagonista della Corsa Rosa, occasione per valorizzare le bellezze della nostra terra

(LNotizie – Milano, 03 nov) “La Lombardia si conferma cuore pulsante del ciclismo internazionale e sarà grande protagonista anche del Giro d’Italia 2027, con tappe decisive e spettacolari: dall’arrivo in salita ai Piani di Bobbio passando per la cronometro da Monza a Milano, fino al ‘tappone’ valtellinese con il Gavia e la doppia scalata del Mortirolo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e un’occasione per valorizzare le bellezze paesaggistiche della Lombardia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la presentazione dell’edizione 2027 del Giro d’Italia.

“La nostra regione è terra di grande tradizione ciclistica – prosegue Fontana – e la passione per le due ruote fa parte della nostra identità e della nostra cultura. Nello specifico, il Giro d’Italia e la Lombardia hanno un legame speciale, profondo e consolidato nel tempo: la corsa rosa è nata nel 1909 proprio nella nostra terra e il primo vincitore fu il lombardo Luigi Ganna, indimenticato campione di Induno Olona”.

Il governatore si sofferma anche sul ruolo cruciale della Lombardia nel percorso del Giro d’Italia Women 2027. “Il Giro Donne è una competizione di straordinario valore – evidenzia Fontana – che toccherà diverse province della nostra regione, con tappe di montagna e di pianura, rappresentando anch’esso un efficace veicolo di promozione del territorio”.

“Siamo pronti – afferma Fontana – ad accogliere ancora una volta i protagonisti del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women, certi che le due gare sapranno regalare grandi emozioni e contribuire a raccontare al mondo il meglio della nostra Lombardia”.

Giro d’Italia 2027 (08/05-30/05), in Lombardia:

– Tappa 14, Cantù (CO) – Piani di Bobbio/Valtorta (LC);

– Tappa 15, Autodromo di Monza – Milano (cronometro);

– Tappa 16, Sondrio – Aprica (SO);

– Tappa 17, partenza da Chiari (BS).

Giro d’Italia Women 2027 (29/05-06/06), in Lombardia:

– Tappa 3, arrivo a Viadana (MN);

– Tappa 4, Credaro (BG) – Passo della Presolana (BG);

– Tappa 5, Cassano d’Adda (MI) – Cassano d’Adda (MI);

– Tappa 6, Bergamo – Madesimo Valle Spluga (SO);

– Tappa 7, Carugate (MI) – Rho (MI). (LNotizie)

doz