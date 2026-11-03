(LNotizie – Milano, 03 nov) Soddisfazione dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, per la scelta di Q8 di offrire un aiuto concreto alle filiere dell’agricoltura e della pesca, intervenendo con una riduzione del 20% sul prezzo al netto dell’Iva del carburante agricolo, che sarà applicata fino al 31 dicembre prossimo. Una decisione, quella di Q8 Italia di sostenere gli sforzi del mondo agricolo e della pesca, che segue la linea adottata nei giorni scorsi anche da altre compagnie petrolifere.

“È una notizia buona per tutto il comparto – afferma l’assessore Beduschi – che viene incontro alle esigenze del settore primario della Lombardia ed è frutto dell’impegno del Governo e del ministero dell’Agricoltura”. “Proprio Regione Lombardia – ricorda l’assessore – nei giorni scorsi ha affiancato il Governo nel sostenere soluzioni per aiutare gli agricoltori alle prese con i rincari dei carburanti, mettendo a disposizione del settore 10 milioni di euro, accanto ad altri 5 milioni finalizzati a incrementare le risorse destinate allo sviluppo rurale nell’ambito della programmazione 2023-2027”.

L’assessorato all’Agricoltura della Lombardia guidato da Alessandro Beduschi ha attuato una politica di sostegno alle imprese agricole in linea con gli sforzi del Governo. Di fronte alla crisi di Hormuz, infatti, l’assessore lombardo ricorda l’impegno del Masaf con lo stanziamento di 90 milioni per un credito di imposta al 20% sugli acquisti di gasolio da parte delle aziende agricole, oltre a 136 milioni per un credito di imposta sugli acquisti di fertilizzanti. (LNotizie)

gus