Morte Giuseppe Armocida, Fontana: con lui perdo un amico sincero

Il professor Giuseppe Armocida durante un suo intervento, cordoglio del presidente Fontana e della Regione per la sua scomparsa (foto Blitz-Pealpina)

Governatore: sua eredità culturale vivrà in quanti lo hanno conosciuto

“Perdo un amico sincero e un prezioso compagno di percorso con il quale ho collaborato per la valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città. Il suo impegno, la sua passione e il suo amore per Varese hanno lasciato un segno indelebile”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari, ricorda Giuseppe Armocida, già assessore comunale alla Cultura, tra i padri fondatori dell’Università degli Studi dell’Insubria, figura di riferimento nelle istituzioni varesine.

Ha formato generazioni di studenti

Docente autorevole e appassionato, professore della Cattedra di Storia della medicina, Armocida ha formato generazioni di studenti, distinguendosi per rigore scientifico e straordinarie doti umane.

“La sua eredità culturale – conclude il presidente – resterà viva nelle istituzioni, nei progetti che abbiamo condiviso e nel ricordo di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo, a nome mio personale e dell’intera Regione Lombardia, le più sentite condoglianze”.

