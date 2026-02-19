“La Sala Operativa dell’Idroscalo sta svolgendo un ruolo importante in quella che è stata una sfida organizzativa enorme, non solo sotto il profilo logistico ma anche per la sicurezza di cittadini e atleti. Stiamo lavorando intensamente e in piena sinergia con Prefettura, Province, Enti locali e tutte le componenti del sistema di Protezione civile regionale per garantire un evento all’altezza delle aspettative”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in visita la Sala Operativa della Protezione civile all’Idroscalo di Peschiera Borromeo (Milano), sede del Comitato provinciale di coordinamento del volontariato della Città metropolitana in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, insieme a Marco Granelli, assessore alla Protezione civile del Comune di Milano.

Ad accoglierli la consigliera delegata alla Protezione civile di Città metropolitana di Milano Sara Bettinelli, il presidente del CCV-MI (Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano) Dario Pasini e il direttore Alberto Di Cataldo.

Olimpiadi, la visita alla Sala Operativa della Protezione civile all’Idroscalo

La visita alla Sala Operativa di Peschiera Borromeo fa seguito ai sopralluoghi operativi già svolti al Quartier Generale del Dispositivo Metropoli di Protezione civile per le Olimpiadi, in via Drago a Milano, e ai campi base della Valtellina.

La struttura all’Idroscalo fa parte delle aree di supporto attivate tramite la Colonna mobile regionale per agevolare l’attività di Protezione civile durante i Giochi Olimpici fra le province di Sondrio (Livigno, Lovero, Morbegno e Sondrio), Lecco (Galbiate) e Milano (via Barzaghi).

I Giochi Olimpici di Milano Cortina vedono impegnati per il supporto alla cittadinanza 2.000 volontari, suddivisi nei cosiddetti 4 quadranti milanesi (3 palazzetti di Rho, Assago e Santa Giulia e l’Olimpic boulevard da piazza Duomo al Castello).

L’eredità olimpica: competenze e capacità organizzative

“Quello di Regione Lombardia – ha aggiunto l’assessore La Russa – è stato un lavoro di squadra: ogni giorno sono stati impiegati oltre 700 operatori tra funzionari regionali, personale degli Enti locali, volontari e agenti di Polizia locale, a cui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto. Si tratta di un presidio capillare che ha assicurato eventi sicuri e una gestione tempestiva di ogni esigenza. Un patrimonio di competenze e capacità organizzative che continuerà a rafforzare il sistema lombardo anche oltre l’appuntamento olimpico”.