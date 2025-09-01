Logo Regione Lombardia

Presidenza
GP Monza, ‘Anello della Regina’ per chi conquista la pole position

L’Anello della Regina 2025, presentato a Palazzo Lombardia, sarà donato al pilota che farà la pole position nel GP di Monza in programma il 5 e 6 settembre

Presidente Fontana: ottima iniziativa che coniuga sport e territorio

Dopo il grande successo della prima edizione torna, in occasione del GP di Monza di Formula 1, l’‘Anello della Regina’. Un prezioso riconoscimento da consegnare al pilota che conquisterà la pole position dopo le prove ufficiali.

La storia dell’‘Anello della Regina’

L’‘Anello della Regina’, che ha come promoter la Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco, nasce da un’idea di due imprenditori del territorio, Antonio Mariani ed Enrico Squarzina, ed è realizzato dal maestro orafo Guido Guzzi di Villasanta (MB).

Anteprima a Palazzo

Il gioiello assolutamente esclusivo è stato presentato nella giornata di lunedì 1 settembre 2025, in anteprima, a Palazzo Lombardia, dagli organizzatori dell’iniziativa che, insieme al consigliere regionale Alessandro Corbetta, hanno incontrato il presidente della Regione, Attilio Fontana.

Il riconoscimento al più veloce

Il riconoscimento, poi, sarà consegnato in autodromo al pilota che sabato 6 settembre avrà conquistato la pole position dopo le prove ufficiali.

L’‘Anello della Regina’ al poleman del Gran Premo di Monza

“Un’ottima idea – commenta il presidente Fontana – che coniuga uno dei più grandi eventi sportivi che si svolgono nel nostro Paese a livello internazionale, alla storia e alla tradizione del territorio, celebrando in un ‘unicum’ la Corona ferrea, il ricordo della regina Teodolinda, uno degli emblemi di Monza, e soprattutto l’eccezionale creatività artigianale tipica della Brianza”.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla presentazione dell’Anello della Regina da consegnare al poleman del GP di Monza di F1L’anello richiama nella forma le piastre che compongono la Corona ferrea e ricorda il mondo dei motori con la bandiera a scacchi e il Tricolore italiano.

La versione definitiva, personalizzata con nome del pilota e data del Gran Premio, che nella prima edizione è andata a Lando Norris, sarà conferita definitivamente domenica 7 settembre al pilota autore della pole position, in occasione della gara di Formula 1.
