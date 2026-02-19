Dal ottobre 2026, importante dopo Olimpiadi, sarà pronto un impianto temporaneo dedicato all’hockey su ghiaccio all’interno del polo fieristico di Rho (Milano). Ed è già in corso la valutazione per la realizzazione di un impianto definitivo, la cui sede è ancora da individuare, che potrà essere pronto entro 2 – 3 anni. Milano avrà quindi una casa del ghiaccio.

Dopo Olimpiadi, l’annuncio per l’hockey a Milano

L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa alla Triennale di Milano dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, da Giovanni Bozzetti, presidente della Fondazione Fiera Milano, da Andrea Gios, presidente della federazione Sport del Ghiaccio, e Luciano Buonfiglio, presidente del Coni.

Fontana: Milano non può essere priva di una struttura per gli sport del ghiaccio

“Siamo tutti convinti – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – che una città come Milano non possa essere priva di una struttura per gli sport del ghiaccio. A rafforzare questa convinzione c’è stato anche l’entusiasmo straordinario dimostrato dai milanesi durante i test event e in occasione delle gare che si stanno svolgendo nelle diverse sedi. Per questo abbiamo ritenuto opportuno valutare, come prima soluzione, l’utilizzo o la valorizzazione di uno degli impianti realizzati nell’area di Fiera Milano, che stanno riscuotendo grande successo e sono stati molto apprezzati dal pubblico. Ciò che è certo è che, dal punto di vista politico e sportivo, c’è una convinzione condivisa: Milano deve tornare ad avere un impianto dedicato agli sport del ghiaccio. Parliamo di discipline molto amate, che ci hanno regalato grandi soddisfazioni anche durante queste Olimpiadi”.

Bozzetti: una giornata importante per Milano e per la Lombardia

“È una giornata importante per Milano e per la Lombardia – ha aggiunto il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti –. Siamo abituati a celebrare le medaglie degli atleti, ma oggi possiamo dire di aver conquistato una ‘medaglia‘ anche come sistema territoriale. Vogliamo offrire ai nostri giovani la possibilità di sognare e vincere nuove medaglie, mettendo a loro disposizione una struttura adeguata. Lavoreremo in sinergia con le istituzioni e con il mondo delle imprese”.

Sala: hockey ghiaccio non è cosa nuova per Milano

“L’hockey sul ghiaccio non è una cosa nuova per Milano – ha detto Sala – ci sono squadre che hanno fatto la storia. Ma al di là dell’agonismo, delle medaglie di questi giorni, significa dare l’opportunità a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche adulti, di poter divertirsi. E di farlo praticando uno sport che, durante queste Olimpiadi, ha riscosso un grande successo di pubblico. L’idea, dunque, è nata da questo. Con il presidente Fontana abbiamo chiesto al presidente Bozzetti di studiare il modo di far rimanere un impianto per gli sport del ghiaccio a Milano”.

Gios: non possiamo trascurare la passione suscitata da questa disciplina

“Io ci ho sempre creduto – ha concluso Gios – parlo da sportivo. So bene che oltre ai fan, ai tifosi, ai giovani che vorranno cimentarsi con questa disciplina, serviranno investimenti. Ma non possiamo trascurare la passione suscitata da questa disciplina, è questo il momento di scommetterci”.