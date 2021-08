Assessore: ok a pacchetto da 430 milioni è una buona notizia per la montagna

La Commissione europea ha approvato mercoledì 4 agosto il pacchetto di misure italiane del valore di 430 milioni di euro per compensare, con ristori, i danni subìti dagli operatori degli impianti sciistici e di risalita a causa della pandemia e della conseguente loro chiusura dal 4 dicembre 2020 al 30 aprile 2021. Ne dà notizia l’assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.

Sistema di assegnazione

I 430 milioni di euro saranno destinati per gli indennizzi degli impianti di risalita, applicando il metodo già utilizzato in Francia. E che si basa sul calo del fatturato tra le stagioni invernali 2019/2020. Tali risorse saranno assegnate direttamente dallo Stato alle singole società di impianti.

Indennizzo a comparto della montagna

“È questo un ulteriore e fondamentale passo – commenta l’assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori – per indennizzare il comparto della montagna, messo in ginocchio dalla chiusura degli impianti sciistici lo scorso dicembre 2020”.

Mancano solo passaggi formali

“Siamo ormai agli ultimi passaggi formali – continua Sertori – per concretizzare quanto promesso ad aziende, lavoratori e a tante famiglie, costretti all’inattività durante la stagione invernale passata. Le risorse messe a disposizione consentiranno ai vari operatori, inoltre, di affrontare le necessità economiche future con maggiori capacità e ottimismo”.

L’attenzione del ministro Garavaglia

“Ringrazio il ministro Garavaglia – prosegue – che, oltre ad aver ascoltato all’indomani del blocco dell’apertura degli impianti i singoli rappresentanti di categoria, ha attivato una stretta collaborazione con le Regioni per raggiungere l’obiettivo. L’impegno congiunto resta quello di monitorare sui tempi per far sì che le attività percepiscano a breve le risorse”.

Buona notizia

“Una buona notizia questa del via libera della Commissione europea per i ristori agli impianti sciistici – conclude l’assessore Sertori – per la montagna”.

