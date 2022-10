Impianti sportivi università, la Lombardia mette in campo altri 2,5 milioni

Impianti sportivi delle università in Lombardia: nuove risorse in arrivo da parte della Regione. La Giunta regionale ha deciso infatti di incrementare di 2.577.750 euro la dotazione finanziaria della manifestazione di interesse per il sostegno alla valorizzazione e il rilancio degli impianti sportivi pubblici universitari presenti in Lombardia.

L’insieme degli interventi prevede così una spesa complessiva di 9.577.750 euro che consentirà il finanziamento di tutti gli impianti risultati ammissibili.

Gli interventi relativi a impianti sportivi di nuova realizzazione, ma anche esistenti li renderanno più accessibili, eco-sostenibili, competitivi, polifunzionali. Garantendo la fruibilità da parte degli studenti universitari ma anche della cittadinanza.

“Siamo soddisfatti dei progetti – spiega Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi Sportivi – poiché consentiranno la piena diffusione dell’attività sportiva che andrà incontro alle esigenze degli studenti e dei cittadini lombardi“.

“Abbiamo incontrato – prosegue il sottosegretario Rossi – i delegati delle università interessate dagli interventi di ristrutturazione, illustrando i finanziamenti regionali stanziati per il prossimo triennio. Il contributo è a copertura delle spese ammissibili nella misura massima del 50%, per ciascun progetto. Verrà inoltre istituito un tavolo tecnico per prendere in considerazione nuovi provvedimenti per nuovi sostegni riguardanti questo comparto”.

“Una grande opportunità – conclude Rossi – che ci proietta verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Rilanciando il ruolo dello sport nella vita dei più giovani e non solo”.