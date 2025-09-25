LNews-Foto. MILANO, SALGONO A 831 LE ATTIVITÀ STORICHE RICONOSCIUTE DA REGIONE NELLA CITTÀ METROPOLITANA. ASSESSORE GUIDESI: PREMIATE 76 ‘NUOVE’ REALTÀ CHE ESPRIMONO IL VALORE DELLA LOMBARDIA

MARCHIO A NEGOZI, BOTTEGHE E LOCALI ATTIVI DA ALMENO 40 ANNI

(LNews – Milano, 25 set) Torna il tour dedicato alla premiazione delle attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, il consueto appuntamento voluto e organizzato dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in collaborazione con le Camere di Commercio. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, premia negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni, è ripartita da Palazzo Lombardia con la cerimonia di premiazione.

Sono 76 le ‘nuove’ imprese storiche di Milano e provincia che hanno ottenuto il marchio identificativo, portando a 4.477 il totale delle attività riconosciute da Regione Lombardia, di cui 831 nella Città Metropolitana. Sul portale regionale online dedicato alle attività storiche saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene una pagina per ogni realtà riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery. A consegnare i riconoscimenti, oltre all’assessore Guidesi, anche Marco Accornero, membro della Giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

“Con questo marchio – ha sottolineato l’assessore Guidesi – Regione Lombardia vuole esprimere gratitudine a negozi, botteghe e locali che da decenni rappresentano l’anima economica e sociale del nostro territorio. Si tratta di attività che hanno saputo resistere alle sfide del tempo, superando momenti difficili e adattandosi con intelligenza ai cambiamenti del mercato, senza mai perdere la propria identità. Premiarle significa riconoscere il valore di imprese che non solo garantiscono servizi e posti di lavoro, ma contribuiscono anche a rendere più vivi e accoglienti i nostri quartieri, le nostre città e i nostri paesi”.

“Questo premio – ha aggiunto Accornero – rappresenta un importante riconoscimento per le imprese storiche che costituiscono un punto di riferimento irrinunciabile per i nostri territori, grazie alla loro storia e alla capacità sviluppata di affrontare periodi di crisi con una grande capacità di innovazione. Sono, quindi, un valore per il territorio e per la sua attrattività”.

Il contributo regionale alle attività storiche in Lombardia è di 10,8 milioni di euro per il 2025 per il sostegno al ricambio generazionale e la trasmissione di impresa, la riqualificazione del locale dell’attività, il restauro, la conservazione e l’innovazione. Il sostegno a fondo perduto copre fino al 50% dell’investimento.

Queste le 76 ‘nuove’ attività storiche a Milano e provincia (12 botteghe artigiane storiche, 22 locali storici, 42 negozi storici) premiate da Regione Lombardia.

Abbiategrasso

BAR TRATTORIA MARTA, 1974, locale storico, ristorazione.

Arluno

BAR CEFRA, 1976, locale storico, bar e tabaccheria.

Bollate

SUPERCARNI BESSI, 1981, negozio storico, alimentari e specialità alimentari

TOMAINO, 1969, negozio storico, casa e arredamento.

Canegrate

MARILYN’S BAR, 1985, locale storico, bar e tabaccheria.

Carugate

G B FERRAMENTA GIOVANNI BRAMBILLA , 1956, negozio storico, attrezzature.

Cassano d’Adda

FRULLERIA CAFE’, 1984, locale storico, bar e tabaccheria

HOTEL RISTORANTE JULIA VILLA MAGGI PONTI, 1974, locale storico, ristorazione.

Cesano Boscone

OREFICERIA E OROLOGERIA BOERI, 1962, negozio storico, preziosi

PANIFICIO PASTICCERIA GILIO, 1974, negozio storico, alimentari e specialità alimentari.

Cinisello Balsamo

CORTI OTTICA BOUTIQUE, 1983, negozio storico, ottica e fotografia.

Cologno Monzese

ACCONCIATURE MASCHILI MENTO, 1979, bottega artigiana storica, cura della persona

CARTOLERIA SAPIENZA BENEDETTA, 1975, negozio storico, cartoleria e libreria

LEVATI MACCHINE PER CUCIRE, 1960, negozio storico, attrezzature

NUOVA FERRAMENTA IL PARADISO DELLA BRUGOLA, 1970, negozio storico, attrezzature

PEREGO GIOIELLI, 1963, negozio storico, preziosi.

Corbetta

LA NUVOLETTA DA ANTONIO PIZZERIA, 1974, locale storico, ristorazione.

Corsico

IL BUON PANE RINALDI, 1961, negozio storico, alimentari e specialità alimentari.

Gorgonzola

CONFALONIERI MODA, 1965, negozio storico, abbigliamento e accessori.

Legnano

ENOTECA LONGO, 1983, negozio storico, alimentari e specialità alimentari.

Magenta

CINE FOTO VIDEO CATTANEO LUIGI, 1981, negozio storico, ottica e fotografia

OFFICINA FRATELLI CAVALAZZI, 1953, bottega artigiana storica, auto e moto.

Melzo

CAFFÈ DELLA POSTA, 1984, locale storico, bar e tabaccheria.

Milano

ACCONCIATORI CAPUANO, 1985, bottega artigiana storica, cura della persona

ACCONCIATURE ROSARIO, 1983, bottega artigiana storica, cura della persona

ACCONCIATURE STILISTA PINUCCIA, 1975, bottega artigiana storica, cura della persona

AMICO BAR ALEX, 1983, locale storico, bar e tabaccheria

ANIMAL HOUSE MILANO, 1984, negozio storico, sport e tempo libero

BONARDI GASTRONOMIA E SALUMERIA, 1973, negozio storico, alimentari e specialità alimentari

CIAST, 1977, negozio storico, sistemi di sicurezza

DANIELA e ANDREA, 1983, negozio storico, abbigliamento e accessori

EL VINATT, 1964, negozio storico, alimentari e specialità alimentari

ERBORISTERIA ERBA SALUS, 1980, negozio storico, salute e benessere

FALLIVA PANIZZA, 1950, negozio storico, preziosi

FRUTTETO GARIBALDI, 1950, negozio storico, alimentari e specialità alimentari

GIOIELLERIA CAVALLARI, 1965, negozio storico, preziosi

GIOIELLERIA PENNISI, 1971, negozio storico, preziosi

GIOIELLERIA VILLA, 1974, negozio storico, preziosi

I VIGENTINI BARBIERI, 1981, bottega artigiana storica, cura della persona

INCONTRI BOUTIQUE, 1974, negozio storico, abbigliamento e accessori

LA LATTERIA, 1965, locale storico, ristorazione

LEONE SPORT, 1947, negozio storico, abbigliamento e accessori

LIDIA BOCCIARELLI GIOIELLERIA, 1984, negozio storico, preziosi

MACELLERIA DA PIETRO, 1958, negozio storico, alimentari e specialità alimentari

MACELLERIA EQUINA BIANCHI, 1964, negozio storico, alimentari e specialità alimentari

OSTERIA LA CARBONAIA, 1978, locale storico, ristorazione

OTTICA ARCIERI, 1974, negozio storico, ottica e fotografia

OTTICA DMZ, 1969, negozio storico, ottica e fotografia

OTTICA FORNERIS, 1968, negozio storico, ottica e fotografia

PAPANDREA GIUSEPPE PARRUCCHIERE PER UOMO, 1977, bottega artigiana storica, cura della persona

PANIFICIO PASTICCERIA GRASSI, 1978, bottega artigiana storica, alimentari e specialità alimentari

PASTICCERIA MASSIMO, 1971, locale storico, gelaterie, pasticcerie e torrefazioni

PASTICCERIA NAPOLETANA DE LUCA, 1983, bottega artigiana storica, gelaterie, pasticcerie e torrefazioni

PASTICCERIA ROVIDA, 1958, locale storico, gelaterie, pasticcerie e torrefazioni

PASTIFICIO NONNA MARI, 1979, bottega artigiana storica, alimentari e specialità alimentari

PILGIÒ, 1984, bottega artigiana storica, preziosi

RISTORANTE ALBA D’ORO, 1910, locale storico, ristorazione

RISTORANTE CHARLESTON, 1978, locale storico, ristorazione

RISTORANTE LE 5 TERRE, 1974, locale storico, ristorazione

SALUMERIA TANTARDINI, 1962, negozio storico, alimentari e specialità alimentari

TESSUTI RAPONI, 1976, negozio storico, casa e arredamento

TRATTORIA DE LA TREBIA, 1981, locale storico, ristorazione

VINO VINO, 1973, negozio storico, alimentari e specialità alimentari

ZOPPI GASTRONOMIA SALUMERIA MACELLERIA, 1985, negozio storico, alimentari e specialità alimentari.

Morimondo

BAR TRATTORIA DELL’ABBAZIA, 1981, locale storico, ristorazione.

Motta Visconti

ANTICA TRATTORIA DELL’ISOLA, 1880, locale storico, ristorazione

Rho

BASTON GOMME, 1934, bottega artigiana storica, auto e moto.

Robecchetto con Induno

BAR EMMA, 1983, locale storico, bar e tabaccheria.

San Donato Milanese

BOTTEGA D’ARTE ORAFA, 1965, negozio storico, preziosi.

Sesto San Giovanni

BAR FRATELLI SALADINO, 1977, locale storico, bar e tabaccheria

D.E.A. – Distribuzione Esclusiva Abbigliamento, 1966, negozio storico, abbigliamento e accessori

FERRARI GIOIELLI, 1958, negozio storico, preziosi

RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI, 1975, locale storico, ristorazione

VILLA DI SESTO ARREDAMENTI, 1947, negozio storico, casa e arredamento.

Solaro

BAR LA ROSA, 1969, locale storico, bar e tabaccheria.

Turbigo

PILONI MOBILI, 1964, negozio storico, casa e arredamento.

A questo link sono disponibili le slide proiettate durante l’evento. (LNews)

