LNews-Foto. MILANO, SALGONO A 831 LE ATTIVITÀ STORICHE RICONOSCIUTE DA REGIONE NELLA CITTÀ METROPOLITANA. ASSESSORE GUIDESI: PREMIATE 76 ‘NUOVE’ REALTÀ CHE ESPRIMONO IL VALORE DELLA LOMBARDIA

(LNews – Milano, 25 set) Torna il tour dedicato alla premiazione delle attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, il consueto appuntamento voluto e organizzato dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in collaborazione con le Camere di Commercio. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, premia negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni, è ripartita da Palazzo Lombardia con la cerimonia di premiazione.
Sono 76 le ‘nuove’ imprese storiche di Milano e provincia che hanno ottenuto il marchio identificativo, portando a 4.477 il totale delle attività riconosciute da Regione Lombardia, di cui 831 nella Città Metropolitana. Sul portale regionale online dedicato alle attività storiche saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene una pagina per ogni realtà riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery. A consegnare i riconoscimenti, oltre all’assessore Guidesi, anche Marco Accornero, membro della Giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
“Con questo marchio – ha sottolineato l’assessore Guidesi – Regione Lombardia vuole esprimere gratitudine a negozi, botteghe e locali che da decenni rappresentano l’anima economica e sociale del nostro territorio. Si tratta di attività che hanno saputo resistere alle sfide del tempo, superando momenti difficili e adattandosi con intelligenza ai cambiamenti del mercato, senza mai perdere la propria identità. Premiarle significa riconoscere il valore di imprese che non solo garantiscono servizi e posti di lavoro, ma contribuiscono anche a rendere più vivi e accoglienti i nostri quartieri, le nostre città e i nostri paesi”.
“Questo premio – ha aggiunto Accornero – rappresenta un importante riconoscimento per le imprese storiche che costituiscono un punto di riferimento irrinunciabile per i nostri territori, grazie alla loro storia e alla capacità sviluppata di affrontare periodi di crisi con una grande capacità di innovazione. Sono, quindi, un valore per il territorio e per la sua attrattività”.
Il contributo regionale alle attività storiche in Lombardia è di 10,8 milioni di euro per il 2025 per il sostegno al ricambio generazionale e la trasmissione di impresa, la riqualificazione del locale dell’attività, il restauro, la conservazione e l’innovazione. Il sostegno a fondo perduto copre fino al 50% dell’investimento.
Queste le 76 ‘nuove’ attività storiche a Milano e provincia (12 botteghe artigiane storiche, 22 locali storici, 42 negozi storici) premiate da Regione Lombardia.
Abbiategrasso
BAR TRATTORIA MARTA, 1974, locale storico, ristorazione.
Arluno
BAR CEFRA, 1976, locale storico, bar e tabaccheria.
Bollate
SUPERCARNI BESSI, 1981, negozio storico, alimentari e specialità alimentari
TOMAINO, 1969, negozio storico, casa e arredamento.
Canegrate
MARILYN’S BAR, 1985, locale storico, bar e tabaccheria.
Carugate
G B FERRAMENTA GIOVANNI BRAMBILLA , 1956, negozio storico, attrezzature.
Cassano d’Adda
FRULLERIA CAFE’, 1984, locale storico, bar e tabaccheria
HOTEL RISTORANTE JULIA VILLA MAGGI PONTI, 1974, locale storico, ristorazione.
Cesano Boscone
OREFICERIA E OROLOGERIA BOERI, 1962, negozio storico, preziosi
PANIFICIO PASTICCERIA GILIO, 1974, negozio storico, alimentari e specialità alimentari.
Cinisello Balsamo
CORTI OTTICA BOUTIQUE, 1983, negozio storico, ottica e fotografia.
Cologno Monzese
ACCONCIATURE MASCHILI MENTO, 1979, bottega artigiana storica, cura della persona
CARTOLERIA SAPIENZA BENEDETTA, 1975, negozio storico, cartoleria e libreria
LEVATI MACCHINE PER CUCIRE, 1960, negozio storico, attrezzature
NUOVA FERRAMENTA IL PARADISO DELLA BRUGOLA, 1970, negozio storico, attrezzature
PEREGO GIOIELLI, 1963, negozio storico, preziosi.
Corbetta
LA NUVOLETTA DA ANTONIO PIZZERIA, 1974, locale storico, ristorazione.
Corsico
IL BUON PANE RINALDI, 1961, negozio storico, alimentari e specialità alimentari.
Gorgonzola
CONFALONIERI MODA, 1965, negozio storico, abbigliamento e accessori.
Legnano
ENOTECA LONGO, 1983, negozio storico, alimentari e specialità alimentari.
Magenta
CINE FOTO VIDEO CATTANEO LUIGI, 1981, negozio storico, ottica e fotografia
OFFICINA FRATELLI CAVALAZZI, 1953, bottega artigiana storica, auto e moto.
Melzo
CAFFÈ DELLA POSTA, 1984, locale storico, bar e tabaccheria.
Milano
ACCONCIATORI CAPUANO, 1985, bottega artigiana storica, cura della persona
ACCONCIATURE ROSARIO, 1983, bottega artigiana storica, cura della persona
ACCONCIATURE STILISTA PINUCCIA, 1975, bottega artigiana storica, cura della persona
AMICO BAR ALEX, 1983, locale storico, bar e tabaccheria
ANIMAL HOUSE MILANO, 1984, negozio storico, sport e tempo libero
BONARDI GASTRONOMIA E SALUMERIA, 1973, negozio storico, alimentari e specialità alimentari
CIAST, 1977, negozio storico, sistemi di sicurezza
DANIELA e ANDREA, 1983, negozio storico, abbigliamento e accessori
EL VINATT, 1964, negozio storico, alimentari e specialità alimentari
ERBORISTERIA ERBA SALUS, 1980, negozio storico, salute e benessere
FALLIVA PANIZZA, 1950, negozio storico, preziosi
FRUTTETO GARIBALDI, 1950, negozio storico, alimentari e specialità alimentari
GIOIELLERIA CAVALLARI, 1965, negozio storico, preziosi
GIOIELLERIA PENNISI, 1971, negozio storico, preziosi
GIOIELLERIA VILLA, 1974, negozio storico, preziosi
I VIGENTINI BARBIERI, 1981, bottega artigiana storica, cura della persona
INCONTRI BOUTIQUE, 1974, negozio storico, abbigliamento e accessori
LA LATTERIA, 1965, locale storico, ristorazione
LEONE SPORT, 1947, negozio storico, abbigliamento e accessori
LIDIA BOCCIARELLI GIOIELLERIA, 1984, negozio storico, preziosi
MACELLERIA DA PIETRO, 1958, negozio storico, alimentari e specialità alimentari
MACELLERIA EQUINA BIANCHI, 1964, negozio storico, alimentari e specialità alimentari
OSTERIA LA CARBONAIA, 1978, locale storico, ristorazione
OTTICA ARCIERI, 1974, negozio storico, ottica e fotografia
OTTICA DMZ, 1969, negozio storico, ottica e fotografia
OTTICA FORNERIS, 1968, negozio storico, ottica e fotografia
PAPANDREA GIUSEPPE PARRUCCHIERE PER UOMO, 1977, bottega artigiana storica, cura della persona
PANIFICIO PASTICCERIA GRASSI, 1978, bottega artigiana storica, alimentari e specialità alimentari
PASTICCERIA MASSIMO, 1971, locale storico, gelaterie, pasticcerie e torrefazioni
PASTICCERIA NAPOLETANA DE LUCA, 1983, bottega artigiana storica, gelaterie, pasticcerie e torrefazioni
PASTICCERIA ROVIDA, 1958, locale storico, gelaterie, pasticcerie e torrefazioni
PASTIFICIO NONNA MARI, 1979, bottega artigiana storica, alimentari e specialità alimentari
PILGIÒ, 1984, bottega artigiana storica, preziosi
RISTORANTE ALBA D’ORO, 1910, locale storico, ristorazione
RISTORANTE CHARLESTON, 1978, locale storico, ristorazione
RISTORANTE LE 5 TERRE, 1974, locale storico, ristorazione
SALUMERIA TANTARDINI, 1962, negozio storico, alimentari e specialità alimentari
TESSUTI RAPONI, 1976, negozio storico, casa e arredamento
TRATTORIA DE LA TREBIA, 1981, locale storico, ristorazione
VINO VINO, 1973, negozio storico, alimentari e specialità alimentari
ZOPPI GASTRONOMIA SALUMERIA MACELLERIA, 1985, negozio storico, alimentari e specialità alimentari.
Morimondo
BAR TRATTORIA DELL’ABBAZIA, 1981, locale storico, ristorazione.
Motta Visconti
ANTICA TRATTORIA DELL’ISOLA, 1880, locale storico, ristorazione
Rho
BASTON GOMME, 1934, bottega artigiana storica, auto e moto.
Robecchetto con Induno
BAR EMMA, 1983, locale storico, bar e tabaccheria.
San Donato Milanese
BOTTEGA D’ARTE ORAFA, 1965, negozio storico, preziosi.
Sesto San Giovanni
BAR FRATELLI SALADINO, 1977, locale storico, bar e tabaccheria
D.E.A. – Distribuzione Esclusiva Abbigliamento, 1966, negozio storico, abbigliamento e accessori
FERRARI GIOIELLI, 1958, negozio storico, preziosi
RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI, 1975, locale storico, ristorazione
VILLA DI SESTO ARREDAMENTI, 1947, negozio storico, casa e arredamento.
Solaro
BAR LA ROSA, 1969, locale storico, bar e tabaccheria.
Turbigo
PILONI MOBILI, 1964, negozio storico, casa e arredamento.
