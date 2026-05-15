Inaugurato il Centro di documentazione storica Aermacchi

Circa 20.000 documenti, 15.000 disegni tecnici storici e oltre 40.000 microfilm che raccontano l’evoluzione dell’azienda dal 1913 agli anni Ottanta. Sono questi i numeri dell’esteso patrimonio multimediale custodito nel Centro di documentazione storica Aermacchi, realtà culturale della Divisione aeronautica di Leonardo, azienda specializzata nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, inaugurato nella giornata di venerdì 15 maggio 2026 a Venegono Superiore (Varese).

Tra i presenti anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo. L’apertura al pubblico avverrà in maniera graduale a partire dal 2027.

Centro di documentazione storica Aermacchi, strumenti per conservare le tradizioni

“Il Centro rappresenta uno strumento fondamentale per conservare e valorizzare una tradizione industriale di rilievo internazionale”, ha detto Cattaneo, sottolineando come la storia di Aermacchi abbia contribuito alla crescita dell’industria aeronautica italiana e dell’identità produttiva del territorio.