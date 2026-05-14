Il nuovo piano per la promozione turistica ‘Garda Unico’ punterà essenzialmente a una visione multi-mercato e multi-azione. La strategia, lanciata grazie a un lavoro condiviso tra le istituzioni coinvolte, nasce con l’ambizione di intercettare i mercati nordeuropeo, nordamericano e tedesco, i più importanti per presenze e spesa sul lago lombardo. Tra le attività principali, si prevede. la creazione di un ecosistema digitale integrato con il potenziamento del portale VisitGarda. Ma anche il coordinamento operativo di ‘Garda Unico‘ e la creazione di un calendario unico degli eventi che riguardano le aree del Garda.

Per il programma triennale ‘Garda Unico’ 900.000 euro di finanziamenti

Le linee guida del progetto sono il risultato della riunione di una cabina di regia, tenutasi a Desenzano del Garda (Brescia). All’incontro ha partecipato l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari. Il programma triennale ‘Garda Unico’, volto alla promozione unitaria del lago sui mercati internazionali, è finanziato con 900.000 euro provenienti dal Fondo dei Comuni Confinanti, che unisce Regione Lombardia, Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento.

Strategia più forte per valorizzare visione condivisa tra i territori

L’incontro ha segnato una svolta significativa per il progetto: il tavolo di lavoro ne è uscito rinforzato e rinvigorito, con una strategia rinnovata e una visione condivisa tra i tre territori sulla valorizzazione del Garda come destinazione turistica d’eccellenza a livello globale. I partecipanti al tavolo, oltre all’assessore Massari, sono il vice presidente del Veneto, Lucas Pavanetto, e l’assessore Roberto Failoni della Provincia autonoma di Trento. Ha partecipato inoltre l’assessore al turismo del comune di Desenzano del Garda (BS) Stefania Lorenzoni, presidente del Consorzio Garda Unico.

Si rinnova l’impegno nel sostenere il Garda sui mercati stranieri

La seduta ha riallineato il piano operativo agli obiettivi originari del protocollo d’intesa firmato nell’ottobre 2024. Inoltre, serve a rinnovare l’impegno delle tre regioni nel sostenere sui mercati esteri la promozione unitaria dell’area. Il lago di Garda è una delle mete turistiche più importanti d’Europa. Il progetto ‘Garda Unico’, frutto di quattro anni di lavoro istituzionale, ritrova la sua piena ambizione: fare del Garda una destinazione riconoscibile e competitiva nel mondo.