Fontana e Cattaneo visitano la sede di NTT Data

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, hanno visitato oggi la sede milanese di NTT DATA, colosso giapponese leader mondiale nella consulenza e nei servizi IT. L’appuntamento si inserisce nel solco delle relazioni internazionali consolidate tra la Lombardia e il Giappone, rafforzate dalla missione istituzionale a Osaka nel 2025, e sottolinea la centralità del territorio lombardo come polo d’attrazione per i grandi investimenti tecnologici globali.

Fontana: Lombardia si conferma la casa dell’innovazione

“La Lombardia si conferma la casa naturale dell’innovazione e delle grandi imprese internazionali che guardano al futuro – ha dichiarato il Presidente Attilio Fontana a margine della visita -. Realtà come NTT DATA non portano solo investimenti, ma competenze d’eccellenza che si integrano perfettamente nel nostro ecosistema produttivo. Il nostro impegno come istituzione è continuare a garantire un terreno fertile per lo sviluppo tecnologico, la ricerca e la digitalizzazione, elementi indispensabili per mantenere il nostro territorio ai vertici della competitività europea. La scelta di investire qui testimonia la fiducia internazionale nel ‘sistema Lombardia'”.

“L’appuntamento odierno, che fa seguito alla nostra missione istituzionale in Giappone per Expo 2025 – ha spiegato il sottosegretario Raffaele Cattaneo – rappresenta un’importante occasione di confronto con uno dei principali attori globali dell’innovazione digitale. Proprio durante il nostro viaggio in Giappone era stato presentato il progetto dell’azienda per un nuovo data center in provincia di Milano, un’opera che conferma la volontà di NTT DATA di puntare con decisione sul nostro territorio”.

“La presenza del gruppo in Lombardia,” ha proseguito Cattaneo, “con circa 2.000 professionisti e uno dei pochi Innovation Center mondiali, ribadisce il ruolo della nostra regione come hub attrattivo per investimenti ad alto contenuto tecnologico. In un contesto geopolitico complesso, il dialogo tra istituzioni e imprese resta essenziale per promuovere sviluppo e occupazione qualificata, consolidando la Lombardia come ponte imprescindibile tra i mercati europei e quelli internazionali”.

Nel corso dell’incontro, il management di NTT DATA ha illustrato ai vertici regionali i progetti sui quali l’azienda sta lavorando, con un focus diretto sull’impatto sociale e territoriale. Le soluzioni tecnologiche presentate spaziano dalla digitalizzazione dei servizi per il cittadino e il turista, sistemi innovativi per il monitoraggio delle foreste, l’ottimizzazione dell’agricoltura e la pianificazione urbana. Centrale anche il tema della sanità, con lo sviluppo di piattaforme avanzate per la salute e la cura della persona, e della sicurezza del territorio, pilastri fondamentali in cui la sinergia tra tecnologia giapponese e competenze lombarde può generare soluzioni all’avanguardia per la protezione dei cittadini e delle infrastrutture critiche.