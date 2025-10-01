Nuovi reparti all’ospedale di Vizzolo Predabissi (MI)

Gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) hanno inaugurato all’ ospedale di Vizzolo Predabissi (MI) una serie di nuove strutture. Si tratta, in particolare, del blocco Parto, il reparto di Ostetricia e Ginecologia, il Poliambulatorio e il nuovo Sistema di Chirurgia Robotica.

Gli interventi realizzati all’ospedale di Vizzolo Predabissi (MI)

Gli interventi hanno consentito di dotare la struttura di spazi moderni e funzionali con sale parto e operatorie dedicate, posti letto rinnovati e un poliambulatorio che integra attività mediche e chirurgiche, oltre al CUP per l’accoglienza e la prenotazione. Con l’attivazione del sistema robotico Da Vinci, l’ospedale si posiziona tra i centri più avanzati nella chirurgia mininvasiva.

Bertolaso: grande lavoro di squadra

“Questa inaugurazione – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – è il frutto di un grande lavoro di squadra. E’ la conferma dell’impegno di Regione Lombardia nel potenziare i servizi sanitari e nell’investire in tecnologie d’avanguardia al servizio dei cittadini”.

Lucente: importante risultato

“Il presidio di Vizzolo Predabissi – ha aggiunto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – rappresenta un’eccellenza del territorio, a servizio di un’area vasta e popolosa. Ringrazio la direzione dell’ospedale e tutti i professionisti coinvolti per questo importante risultato, che rafforza ulteriormente l’offerta sanitaria locale”.