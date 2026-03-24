Beduschi: l’Intelligenza Artificiale guida la nuova agricoltura

Sono 21 i progetti finanziati da Regione Lombardia con 8,7 milioni di euro nell’ambito della misura SRG01 del Programma di Sviluppo Rurale, con interventi che toccano, anche con l’Intelligenza Artificiale, tutti i principali comparti dell’agricoltura e della zootecnia. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Anche l’Intelligenza Artificiale per l’agricoltura della Lombardia

I progetti si distribuiscono su diversi ambiti strategici: tre riguardano la diversificazione del settore cerealicolo verso produzioni di qualità e ad alto valore aggiunto; quattro il comparto vitivinicolo, tra gestione sostenibile dell’acqua, legame tra territorio e qualità del vino, utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e integrazione di elementi naturali nei vigneti. Tra questi, due sono dedicati al miglioramento della sostenibilità idrica in Franciacorta (AQUALI) e all’influenza del terreno e dell’ambiente nel vino Lugana (LUGANA VITAE).

I progetti finanziati

Tre progetti riguardano le pratiche rigenerative e alla resilienza del suolo, mentre uno punta allo sviluppo dei ‘crediti natura’ per le aziende agricole. Altri quattro sono finalizzati alla riduzione dell’uso di fitofarmaci e sostanze chimiche. Sul fronte zootecnico, tre interventi riguardano il benessere animale negli allevamenti bovini, mentre tre i sono dedicati rispettivamente al comparto avicolo, a quello apistico e al settore caprino.

Beduschi: rafforziamo rapporto tra ricerca e agricoltura

“Con questi finanziamenti – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi – rafforziamo ancora di più il legame tra ricerca e agricoltura, sostenendo progetti che hanno un impatto diretto sulle aziende e sulla loro capacità di innovare”.

CRENAT e biodiversità

Tra le iniziative più significative il progetto CRENAT che mira a valutare modelli gestionali agricoli basati su pratiche rigenerative capaci di migliorare biodiversità, salute del suolo, servizi ecosistemici e sequestro del carbonio nelle principali colture lombarde. L’attività utilizza tecnologie innovative per il monitoraggio su larga scala, che comprendono anche l’uso dell’Intelligenza Artificiale per analizzare la biodiversità del suolo e analisi del DNA ambientale, fondamentale per valutare la componente microbica e prevedere l’evoluzione delle resistenze nelle infestanti.

Zootecnia, STAGE per benessere vitelli

Nel settore zootecnico, il progetto STAGE interviene nella fase più delicata della vita dei vitelli, sperimentando nuove soluzioni per migliorare la salute e il benessere animale, con effetti positivi anche sulla gestione aziendale.

VITISILVA, integrazione vigneti e sistemi agroforestali

Significativo anche VITISILVA, che sperimenta l’integrazione tra vigneti e sistemi agroforestali, con l’obiettivo di aumentare la biodiversità, migliorare il microclima e rendere le coltivazioni più resilienti ai cambiamenti climatici.

L’inserimento di alberi, siepi e fasce boscate in prossimità o all’interno dei vigneti può generare benefici quali regolazione del microclima, arricchimento della sostanza organica, incremento della biodiversità, riduzione dell’erosione e miglioramento del paesaggio aziendale.

Agricoltura lombarda investe nell’innovazione

“L’agricoltura lombarda – conclude Beduschi – continua a investire in innovazione concreta, capace di coniugare sostenibilità ambientale e competitività. Con questa misura sosteniamo un modello produttivo sempre più avanzato, attento alla qualità e al futuro del settore”.