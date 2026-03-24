Inaugurate in Tangenziale Est a Milano due nuove aree di servizio

Si inserisce tra gli obiettivi di Regione Lombardia di migliorare la qualità degli spostamenti dei cittadini l’inaugurazione di due nuove aree di servizio lungo la Tangenziale Est Esterna di Milano (A58-TEEM). Le stazioni, denominate ‘Muzza Est’ e ‘Muzza Ovest’, sono state pensate per offrire punti di sosta sicuri e attrezzati. Assegnate in gestione al Gruppo Sarni, le aree sono situate nel territorio del comune di Paullo, facilmente raggiungibili anche dalla SP ex SS 415 Paullese e posizionate centralmente rispetto al tracciato dell’autostrada che collega, nel quadrante orientale del capoluogo lombardo, la A1 (Milano-Bologna) con A35 BreBeMi e A4 (Torino-Trieste). All’inaugurazione dell’infrastruttura era presente l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente.

Lucente: iniziativa volta a rendere la A58 sempre più fruibile

“Un’iniziativa importante, che rende la A58-TEEM un’arteria sempre più fruibile e strategica per la viabilità, in particolare del Sud Est Milanese – ha detto l’assessore Lucente -. Un’infrastruttura che permette interscambi con autostrade nevralgiche per il territorio, dalla A1 all’A4 sino alla A35. Un sistema di interconnessione per una mobilità moderna, accessibile e sostenibile, obiettivi che Regione Lombardia persegue da tempo, auspicando che i viaggi su gomma, ferro e acqua possano avvenire in totale comodità e con interscambi agevoli“.

Spazi accessibili e soluzioni energetiche volte alla sostenibilità

Le due aree rispettano criteri di sostenibilità e accessibilità: sono dotate di spazi pensati anche per persone con mobilità ridotta e utilizzano soluzioni energetiche efficienti, come pannelli fotovoltaici e illuminazione a LED. Ogni area, inoltre, prevede l’installazione di una colonnina di ricarica dedicata ai veicoli elettrici.

“Ogni progetto ed iniziativa che porta al miglioramento del servizio di trasporto, con evidenti benefici per gli utenti, merita di essere valutato in maniera positiva, con l’obiettivo condiviso di fornire una mobilità integrata ed efficiente” ha concluso Franco Lucente.