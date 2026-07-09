Regione Lombardia investe 3,94 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e sostenere l’insediamento di 91 giovani imprenditori agricoli. Con il nuovo provvedimento relativo all’intervento SRE01 ‘Insediamento giovani agricoltori’, previsto dal Piano Strategico della Pac (Politica agricola comune) 2023-2027, la Regione conferma il proprio impegno nel creare nuove opportunità per chi sceglie di costruire il proprio futuro nel settore primario.

“Ogni giovane che decide di investire in agricoltura – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio. Significa credere in un modello di sviluppo capace di coniugare tradizione e innovazione. Il nostro compito è accompagnare questi ragazzi nel loro percorso, offrendo strumenti concreti affinché possano trasformare entusiasmo e competenze in imprese solide e competitive”.

Il provvedimento approva l’elenco delle 91 domande ammesse a finanziamento nell’ambito del quarto periodo del bando 2025 dell’intervento SRE01. Le risorse complessivamente assegnate ammontano a 3.940.000 euro, erogate attraverso l’Organismo Pagatore Regionale (Opr) nell’ambito del Piano Strategico della Pac 2023-2027. I contributi prevedono un premio di 50.000 euro per gli insediamenti nelle aree svantaggiate di montagna e di 40.000 euro per quelli localizzati nelle altre zone, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e rafforzare il tessuto imprenditoriale agricolo lombardo.

I beneficiari operano in numerosi comparti produttivi e sono distribuiti su gran parte del territorio regionale, a testimonianza della vitalità dell’agricoltura lombarda e dell’interesse delle nuove generazioni verso un settore sempre più orientato alla valorizzazione delle produzioni locali.

“Il futuro dell’agricoltura – sottolinea l’assessore – passa dalla capacità di attrarre nuove energie e nuove competenze. Per questo continuiamo a investire con convinzione sul ricambio generazionale, perché senza giovani non può esserci competitività, innovazione né autentica sovranità alimentare”. “Regione Lombardia – conclude Beduschi – continuerà a sostenere chi sceglie di fare impresa agricola, valorizzando il lavoro di chi ogni giorno contribuisce a custodire il territorio e a produrre eccellenze riconosciute in tutto il mondo”.

Ripartizione delle risorse per provincia

Di seguito la ripartizione dei fondi assegnati suddivisi per provincia: