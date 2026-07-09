Da Regione risorse per 91 progetti di spettacolo dal vivo e cinema

Regione Lombardia sostiene 91 progetti dedicati alla promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema con un finanziamento complessivo di 900.000 euro. È l’esito dell’Ambito C dell’Avviso Unico Cultura 2026, misura regionale che mette complessivamente a disposizione 6 milioni di euro per valorizzare il sistema culturale lombardo.

Caruso: 900.000 euro per trasformare i progetti in iniziative aperte ai cittadini

“Con queste risorse – afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – finanziamo progetti di spettacolo dal vivo e cinema in tutta la Lombardia. Parliamo di festival, rassegne e stagioni che consentiranno ad associazioni e operatori culturali di programmare appuntamenti rivolti al pubblico, con il coinvolgimento di artisti, compagnie e professionisti della filiera“.

“L’Avviso Unico – conclude Caruso – mette a disposizione ancora una volta risorse concrete per trasformare i progetti in attività, cartelloni e iniziative aperte ai cittadini. Regione Lombardia sostiene così una programmazione culturale diffusa e di qualità, che comprende teatro, musica, danza e cinema”.

Progetti che interessano tutte le provincie lombarde

I progetti finanziati interessano tutte le province lombarde: 8 a Bergamo, 10 a Brescia, 3 a Como, 1 a Cremona, 2 a Lecco, 1 a Lodi, 6 a Mantova, 42 a Milano, 4 a Monza e Brianza, 1 a Pavia, 3 a Sondrio e 10 a Varese.

In particolare, le risorse assegnate ammontano a 58.000 euro per Bergamo, 108.500 euro per Brescia, 16.500 euro per Como, 6.500 euro per Cremona, 17.500 euro per Lecco, 11.000 euro per Lodi, 60.000 euro per Mantova, 457.000 euro per Milano, 37.000 euro per Monza e Brianza, 19.000 euro per Pavia, 28.500 euro per Sondrio e 80.500 euro per Varese.

A questo link l’elenco dei progetti finanziati suddivisi per provincia.