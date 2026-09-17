Il grande golf femminile internazionale torna protagonista in Lombardia. Dal 25 al 27 settembre il Golf Club Milano ospiterà la 28ª edizione del Buccellati Ladies Italian Open, torneo inserito nel calendario del Ladies European Tour che porterà sul green lombardo, situato all’interno del Parco di Monza, alcune delle migliori giocatrici del continente.

Torna a Monza la Buccellati Ladies Italian Open

L’evento è stato presentato al Belvedere Silvio Berlusconi di Palazzo Lombardia alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari, e del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Erano presenti anche il presidente della Federazione Italiana Golf, Cristiano Cerchiai, il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, e l’ex campione di golf italiano Costantino Rocca.

Massari: evento che racconta le qualità della Lombardia

“Il Buccellati Ladies Italian Open – ha sottolineato Massari – è una grande occasione sportiva e turistica per la Lombardia. Il golf ha la capacità di portare persone sul territorio e di dare loro un motivo per fermarsi: chi arriva per giocare o seguire un torneo soggiorna nei nostri alberghi, scopre la ristorazione, visita città, laghi e borghi e genera economia. Portare una competizione internazionale al Golf Club Milano, nel Parco Reale di Monza, significa inoltre inserirla in un luogo che diventa parte dell’esperienza. A questo si aggiunge Buccellati, maison nata a Milano e conosciuta nel mondo”.

“Sport, alta manifattura e territorio raccontano, da prospettive diverse – ha concluso – la qualità che la Lombardia sa esprimere”.

Picchi: la nostra Regione ai vertici del golf italiano

“La Lombardia – ha evidenziato Picchi – è la regione guida del golf italiano con 27.225 tesserati, il 29% del totale nazionale, in crescita del 14,8% dal 2015 al 2024, e 65 club. In questo contesto, ospitare la 28ª edizione del Ladies Italian Open al Golf Club Milano è un riconoscimento che valorizza lo sport femminile e conferma il ruolo trainante della Lombardia. La nostra Regione sostiene con convinzione eventi di questo livello con il bando Grandi Manifestazioni Sportive e promuove, insieme alla Federazione Italiana Golf, iniziative come Golf a Scuola e Golf Pop, che in Lombardia ha raccolto il 33,3% delle adesioni nazionali, segno di un movimento vivo e in crescita”.

Quattordici italiane in gara

Il torneo vedrà scendere in campo 120 atlete protagoniste del Ladies European Tour, con sette giocatrici attualmente presenti nella top 10 dell’ordine di merito del massimo circuito continentale. Particolarmente nutrita anche la rappresentanza azzurra, con quattordici giocatrici al via, di cui 4 lombarde: Alessia Nobilio (Milano), Erika De Martini (Como), Stella Vittoria Colombo (Monza), Ginevra Tassoni Teg (Mantova). Un’occasione per il golf italiano di confrontarsi davanti al pubblico di casa con le migliori interpreti del circuito europeo, in una fase di forte crescita internazionale della disciplina soprattutto tra donne e nuove generazioni.