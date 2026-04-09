Monza Brianza conferma la crescita del turismo e dell’economia

Il tour nei territori promosso dall’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Debora Massari ha fatto tappa nella provincia di Monza Brianza, territorio che registra una crescita costante dei flussi. L’iniziativa mira a valorizzare le destinazioni locali, il patrimonio culturale, sportivo e produttivo, promuovendo un turismo diffuso e sostenibile che unisca esperienze culturali, sportive e industriali.

Numerosi gli appuntamenti con i rappresentanti del territorio tra i quali il presidente della Provincia, il sindaco della città e gli esponenti di Assolombarda, Confcommercio, Confartigianato e Camera di Commercio. Il tour istituzionale ha previsto visite anche alla Villa Reale, all’Autodromo e all’area che ospita il torneo di tennis Monza Open 26, confermando l’attenzione della Regione Lombardia verso eventi culturali, sportivi e innovazione.

Bellezze, cultura, storia, imprese innovative e grandi eventi

“Monza e Brianza – ha sottolineato l’assessore – non è solo bellezza e cultura: è un territorio che unisce storia, imprese innovative e grandi eventi internazionali come il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Il turismo deve raccontare anche questo: la forza produttiva delle aziende, l’energia dello sport e l’attrattività di esperienze uniche per i visitatori. Promuovere queste eccellenze significa quindi far conoscere una Lombardia viva, innovativa e pronta ad accogliere turisti da ogni parte del mondo”.

Alla tappa monzese del tour ha partecipato anche il consigliere regionale Alessia Villa.

Turismo ed economia, crescita costante nei territori di Monza Brianza

I dati turistici 2025 della Provincia confermano una crescita continua dei flussi: circa 588.000 arrivi e 1,18 milioni di pernottamenti, con una prevalenza di turisti italiani (60,5%) e un aumento significativo nel mese di settembre, grazie anche al Gran premio di Formula 1, che ha registrato 369.041 spettatori (+10% rispetto al 2024) e un impatto economico stimato di 193 milioni di euro (dati Confcommercio Milano).

Il turismo nei territori più naturalistici e diffusi rappresenta il 75,5% delle presenze, con una permanenza media di 2 notti, mentre le strutture ricettive alberghiere raccolgono il 74,3% dei pernottamenti, affiancate da locazioni turistiche non imprenditoriali, in crescita anche nel 2025. L’Autodromo, il Parco, il Duomo e la Reggia sono tra le attrazioni più apprezzate come testimonia l’analisi in base alla quale si evidenzia un gradimento molto elevato (85,3/100).

Sviluppo turistico equilibrato e sostenibile

“Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – conferma l’impegno per uno sviluppo turistico equilibrato e sostenibile, capace di attrarre visitatori italiani e stranieri durante tutto l’anno, valorizzando eventi, attrazioni culturali e strutture ricettive del territorio”.