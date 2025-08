LNews-Foto. SPORT, SOTTOSEGRATARIO PICCHI: REGIONE PLAUDE A SUCCESSI GOLF CLUB MILANO, TERRITORIO E APPARTENENZA UN MIX VINCENTE

LA SEDE DEL SODALIZIO E’ ALL’INTERNO DEL PARCO DI MONZA

(LNews – Milano, 04 ago) “Complimenti e in bocca al lupo per la prossima stagione”. Così Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, commenta i successi ottenuti in ambito agonistico dal Golf Club Milano che, dopo la vittoria ai Campionati italiani under 14, ha centrato le promozioni nel Campionato Nazionale a squadre sia femminile (con Carolina Melgrati, Stella Colombo e Beatrice Erba), sia maschile (grazie ad Andrea Erba, Luca Gobbi, Marco Minetti e Guglielmo Morelli).

“Una realtà, quella presieduta dall’avvocato Guido Camera – prosegue il sottosegretario Picchi – che interpreta al meglio la nostra filosofia di interpretare lo sport, puntando sul legame con un territorio unico e ineguagliabile come il Parco di Monza, dove ha sede il Golf Club Milano, e facendo crescere giovani del nostro territorio con grande senso di apparenza”.

“E ora – conclude Picchi – avanti verso nuovi traguardi che, oltre all’aspetto agonistico, valorizzino sempre più i valori tradizionali dello sport”. (LNews)

