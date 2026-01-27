Logo Regione Lombardia

Sicurezza sul lavoro, piattaforma informatica per prevenire infortuni

La formazione è uno degli strumenti più efficaci di prevenzione contro infortuni e malattie professionali. Per questo è stata scelta come elemento cardine del Progetto di Legge regionale n. 132 approvato all’unanimità in Consiglio regionale e che permette di tracciare tutti i corsi di formazione sulla sicurezza erogati in Lombardia, sia degli enti accreditati sia quelli non accreditati, garantendo trasparenza ai discenti, correttezza tra gli operatori e maggiore capacità di controllo da parte degli organi preposti, per evitare gli attestati ‘facili’.

Quindi più ordine, trasparenza e qualità nel sistema della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia.

Lo hanno illustrato in conferenza stampa a palazzo Pirelli gli assessori regionali Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Guido Bertolaso (Welfare).

In particolare, il provvedimento istituisce con legge la realizzazione di una piattaforma informatica regionale, nella quale tutti i soggetti che intendono fare formazione in questo ambito dovranno registrarsi e caricare i dati dei corsi e degli attestati, che avranno valore pubblico; prevede sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, proporzionate al ruolo e alla responsabilità dei soggetti obbligati, nel pieno rispetto delle competenze normative. Una piattaforma che anticipa le leggi nazionali ma che sarà interoperabile.

“È una risposta concreta – spiega l’assessore Tironi – a situazioni di diffusa inosservanza, che negli anni hanno penalizzato soprattutto i lavoratori, svuotando di significato la formazione e indebolendo l’intero sistema di prevenzione. Vogliamo tracciare tutti i corsi di formazione sulla sicurezza erogati in Lombardia, garantendo trasparenza ai discenti, correttezza tra gli operatori e maggiore capacità di controllo da parte degli organi preposti per garantire la qualità della formazione erogata”.

“Con questo PDL – chiarisce l’assessore regionale, entrando nel merito dell’impianto normativo – non stiamo inventando nuovi obblighi, ma stiamo facendo un passo decisivo per rendere effettivi e verificabili quelli già previsti dalla normativa nazionale. In particolare, intendiamo regolamentare in modo puntuale l’erogazione dei corsi di formazione previsti dal D.lgs. 81/08, alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025”.

“La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo normativo – sottolinea l’assessore Bertolaso – ma una questione di civiltà che mette al centro la tutela della persona. In Lombardia stiamo dimostrando che, attraverso l’integrazione tra vigilanza e assistenza, è possibile costruire un modello di prevenzione efficace e condiviso”.

“I dati ci dicono che – prosegue – siamo sulla strada giusta: negli ultimi anni abbiamo impresso una forte accelerazione alle attività di controllo sul territorio, con un incremento costante che ha visto le ispezioni crescere sensibilmente tra il 2023 e il 2025. Questa maggiore presenza delle nostre ATS nei luoghi di lavoro è un segnale di vicinanza alle imprese sane e un deterrente contro l’irresponsabilità”.

“I frutti di questo impegno sono visibili. A livello nazionale – sottolinea Bertolaso – registriamo una positiva riduzione degli infortuni , e in Lombardia siamo fieri di presentare tassi di infortuni stabilmente inferiori alla media italiana. Non è un traguardo, ma uno stimolo a fare di più: con le ultime delibere di Giunta abbiamo infatti fissato l’obiettivo ambizioso di incrementare ulteriormente i controlli di un altro 20%, potenziando il personale e garantendo ispezioni anche in orari notturni e festivi”.

“Accanto alla vigilanza – dice ancora Bertolaso – puntiamo sulla qualità della formazione. Grazie alla nuova legge regionale, la Lombardia è la prima regione in Italia a dotarsi di una piattaforma informatica per tracciare ogni singolo corso di formazione. Vogliamo che ogni ora passata in aula dai nostri lavoratori sia tempo di valore, trasparente e certificato, e garantire che la prevenzione diventi cultura vissuta in ogni cantiere, ufficio o fabbrica della nostra regione”.

Già nel luglio 2024 il Consiglio regionale, con l’Ordine del Giorno n. XII/421, approvato all’unanimità, aveva espresso una volontà netta in questa direzione.

A questa volontà ha fatto seguito la comunicazione in Giunta dell’Assessore Tironi del 18 novembre 2024, e poi un lavoro costante di costruzione normativa e di confronto con i territori.

Un passaggio fondamentale è stato l’approvazione della delibera regionale n. XII/4499 del 3 giugno 2025, che ha portato, il 1° luglio, alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, firmato dal Presidente Fontana, dagli assessori Tironi e Bertolaso e da circa trenta rappresentanti delle parti sociali e datoriali alle quali va il ringraziamento della Regione per la collaborazione.

Quel Protocollo, in coerenza con l’Accordo nazionale, ha sancito un impegno preciso:

dotare la Lombardia di un repository dedicato esclusivamente alla formazione in materia di salute e sicurezza, e di un sistema di tracciatura di tutti i soggetti formatori e di tutti i corsi erogati.

Con questo PDL la Regione Lombardia dà piena attuazione anche a quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera b-bis del D.lgs. 81/08, rafforzando il monitoraggio, il controllo e la qualità delle attività formative, nelle more degli ulteriori atti attuativi previsti a livello nazionale.

“Il risultato – concludono Tironi e Bertolaso- è chiaro e politicamente significativo:la Lombardia diventa la prima Regione italiana a dotarsi di una legge specifica sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accompagnata da una piattaforma digitale dedicata, trasparente e tracciabile. Non è un primato fine a se stesso, ma una scelta di responsabilità verso i lavoratori, le imprese e l’intero sistema produttivo”.

