Con il progetto ‘Scegli la strada della sicurezza’, si rinnova l’impegno di Regione Lombardia, Aci (Direzione Centrale per la Federazione) e Inail Lombardia per la promozione della sicurezza stradale. Nello specifico, la scelta è quella di puntare su un più ampio coinvolgimento degli stakeholders. Il riferimento è alle associazioni di categoria che si aggiungono così alla platea di interlocutori. Questi soggetti vengono valorizzati come facilitatori nell’intercettare i destinatari dell’azione di sensibilizzazione e delle attività progettuali.

Sicurezza stradale, le novità del progetto di Regione Lombardia Aci e Inail

La nuova edizione del progetto affida alla formazione un ruolo sempre più strategico, con l’apporto non solo teorico e frontale, ma anche esperienziale, dei corsi di guida sicura rivolti a datori di lavoro, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione. Vengono inoltre inclusi fra i fruitori anche i mobility manager, al fine di generare un’azione condivisa che si propone di contemperare le esigenze della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con quelle della mobilità e della sostenibilità.

Nuove sfide in vista di Milano Cortina 2026

Si conferma l’impegno a promuovere attività informative e divulgative che coinvolgano l’intera comunità di utenti della strada, intercettando le nuove sfide che il territorio regionale è chiamato ad affrontare, soprattutto nella stagione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Con questo obiettivo si aggiunge alle attività il progetto di interscambio dati sullo stato della rete stradale. Si vogliono così favorire tempestive misure di gestione delle criticità da parte degli enti competenti, a garanzia della sicurezza stradale di lavoratori e cittadini.

La Russa: sicurezza stradale obiettivo condiviso da Regione Lombardia Inail e Aci

“Il rafforzamento della sicurezza stradale – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – è una priorità per Regione Lombardia, obiettivo condiviso con Inail e Aci, enti con i quali collaboriamo proficuamente dal 2011. Negli ultimi dieci anni, grazie ai progetti promossi, abbiamo coinvolto nella formazione oltre 30.000 lavoratori di aziende pubbliche e private in Lombardia, un piccolo ‘esercito’ di ambasciatori della sicurezza stradale che potranno diffondere e condividere quanto appreso.

Promuovere la cultura della sicurezza

“Ritengo, infatti – ha aggiunto – che la prevenzione e la riduzione degli incidenti stradali siano possibili soltanto attraverso la sensibilizzazione e la diffusione della cultura della sicurezza e della responsabilità anche perché i comportamenti scorretti alla guida sono la prima causa di incidente. Quello sottoscritto in queste settimane è il sesto accordo con Inail e Aci, stiamo lavorando nella giusta direzione anche allargando la platea dei destinatari dei corsi di formazione”.

Rendere utenti più consapevoli

“Il dato degli infortuni occorsi a lavoratori con mezzo di trasporto ed esito mortale – ha spiegato il direttore regionale Inail Lombardia, Alessandro Lanza – è in aumento del 9% nel confronto fra l’anno 2023 e 2024. Questo dato ci conferma che è necessario investire su iniziative che, oltre a promuovere una cultura della sicurezza stradale, come già sperimentato con le progettualità precedenti, puntino ad una vera e propria formazione di utenti della strada consapevoli e attenti. L’obiettivo è evitare gli eventi infortunistici e divulgare il più possibile comportamenti sicuri attraverso una formazione esperienziale garantita dai corsi di guida sicura. È inoltre fondamentale generare una riflessione condivisa fra istituzioni, che includa adesso anche i mobility manager e che coinvolga le associazioni di categoria come facilitatori per ampliare la platea dei destinatari del progetto”.

Impegno costante per garantire sicurezza

“Nei suoi 120 anni di attività – ha evidenziato il direttore centrale della Direzione per la federazione ACI, Fabrizio Turci – Automobile Club d’Italia ha sempre avuto fra i suoi principali obiettivi il raggiungimento di elevati standard di sicurezza per gli spostamenti di tutti gli utenti della strada. Importanti risultati sono stati raggiunti nel corso dei decenni, ma il tributo che ancora paghiamo a causa della sinistrosità è assolutamente inaccettabile. Registriamo 8 morti e più 640 feriti ogni giorno, di cui 46 gravi, costi sociali annui pari a 18 miliardi di euro, drammi umani incalcolabili. Per questo tutta la nostra struttura e le nostre società sono costantemente attive nella comprensione dei fenomeni e nel mettere in atto tutte le migliori pratiche per arginare e prevenire il fenomeno”.

Risultati positivi da accordo su sicurezza stradale tra Regione Lombardia, Inail e Aci

“In questo contesto – ha concluso Turci – rinnoviamo con soddisfazione l’ultradecennale collaborazione con Regione Lombardia e Inail Lombardia, forti degli ottimi ritorni avuti insieme in questi anni con oltre 30.000 lavoratori e responsabili della sicurezza raggiunti su tutto il territorio lombardo. Agli importanti contributi dei passati progetti, nuovi significativi apporti saranno offerti dalla nuova iniziativa nei campi della formazione, non solo teorica, dell’informazione e della comunicazione, rafforzando ulteriormente anche i legami con prestigiose associazioni di categoria, con il mondo universitario e con i mobility manager che ben conoscono le esigenze e le necessità del mondo del lavoro in materia di mobilità”.