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I due pazienti al Sacco di Milano negativi al virus Ebola

Negativi ai test virologici sull'Ebola i pazienti al 'Sacco' di Milano

Bertolaso: hanno contratto batterio a carico dell’apparato gastroenterico

“Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell’ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo”. Lo comunica l’assessore di Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso, in riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore e ricoverati in Lombardia con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati.

Ebola, pazienti negativi, soggetti sotto osservazione

“Le condizioni cliniche dei due soggetti restano sotto osservazione da parte degli specialisti infettivologi. Alla luce dei primi risultati diagnostici – continua Bertolaso – tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un’infezione di origine batterica a carico dell’apparato gastroenterico. È stata infatti riscontrata positività alla Shigella in entrambi i soggetti“.

Sono in corso ulteriori approfondimenti microbiologici e colturali.

Bertolaso: no allarmi per salute pubblica

“Al momento non sussistono elementi di allarme per la salute pubblica. Se questa mattina fossero state rispettate le corrette tempistiche e procedure – conclude l’assessore – si sarebbe potuta evitare l’attivazione di un allarme mediatico che ha comportato un notevole dispiego di risorse e attività operative”.

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