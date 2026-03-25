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Lombardia Notizie / Infrastrutture e Opere Pubbliche

Logistica, Lombardia protagonista con azioni di sviluppo sostenibile

Logistica Lombardia immagine generica

L'intervento dell'assessore Terzi al Contship Logistics Forum

“Regione Lombardia sta mettendo in campo politiche rilevanti per lo sviluppo sostenibile della logistica, settore chiave per la nostra competitività. Siamo al lavoro per facilitare le connessioni con i corridoi europei, puntando all’intermodalità gomma – ferro, e per sanare i gap infrastrutturali. A questo si aggiunge la normativa regionale varata lo scorso anno, fondamentale per una pianificazione coordinata delle nuove localizzazioni logistiche”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, intervenendo al convegno Contship Logistics Forum 2026 che si è svolto a Palazzo Lombardia.

Assessore Terzi convegno Contship logistica

Un’occasione per fare il punto sulle prospettive del comparto, anche rispetto allo studio realizzato da Contship Italia e SRM che analizza le scelte logistiche di 400 imprese manifatturiere di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, tre regioni che rappresentano circa il 41% del PIL italiano e il 51% dell’import-export nazionale.

“Il forum ha offerto l’opportunità di ragionare sul futuro del settore e sulle azioni che Regione Lombardia sta attivando in materia, anche in termini di progettualità che legano intermodalità delle merci, digitalizzazione e Intelligenza Artificiale. La logistica – ha concluso Terzi – è alla base della nostra quotidianità ed è strategica per il sistema delle imprese”.

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