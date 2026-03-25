Al via i lavori di riqualificazione dell’Ospedale San Paolo di Milano

Il progetto è stato presentato mercoledì 25 marzo nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, e del direttore generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo, Simona Giroldi.

L’intervento rientra nel più ampio piano di ammodernamento del sistema sanitario lombardo e punta a migliorare la qualità dell’assistenza, l’organizzazione degli spazi e l’efficienza dei servizi, garantendo al contempo la continuità dell’attività sanitaria durante tutte le fasi del cantiere.

I lavori saranno articolati in più fasi: gli interventi propedeutici partiranno il 1° aprile 2026 e si concluderanno entro il 31 dicembre 2026, mentre l’avvio delle opere principali è previsto per gennaio 2027, con termine stimato a giugno 2032.

“Nell’area metropolitana di Milano – ha detto Bertolaso – stiamo portando avanti un lavoro imponente sulle strutture ospedaliere: il nuovo Policlinico è ormai quasi ultimato e abbiamo concluso importanti interventi di sistemazione al Niguarda, dove il processo di miglioramento è costante. Per quanto riguarda l’Ospedale Sacco, entro fine anno la struttura sarà completata in tutti i suoi padiglioni. Era inoltre prioritario intervenire sul San Paolo e San Carlo, dove i lavori di realizzazione erano fondamentali e attesi; è un segnale importante che la riqualificazione sia arrivata con determinazione anche in questi presidi”.

“L’avvio dei lavori rappresenta un passaggio significativo nel percorso di modernizzazione della nostra ASST – ha dichiarato Simona Giroldi, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo. Un investimento importante non solo sul piano economico, ma anche sulla qualità dell’assistenza e sulle condizioni di lavoro di chi ogni giorno opera nelle nostre strutture”.

Il piano di riqualificazione interesserà i principali blocchi della struttura ospedaliera, con la realizzazione di 468 posti letto riqualificati, 122 nuovi ambulatori, 6 sale endoscopiche e 3 sale operatorie dedicate alla Day Surgery. Prevista inoltre una revisione complessiva dei percorsi interni, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e ottimizzare i tempi di spostamento tra i reparti. Nel corso dell’incontro sono stati inoltre illustrati gli interventi recentemente realizzati nei presidi dell’ASST. In particolare, all’Ospedale San Paolo è stata attivata la nuova Medicina d’Urgenza, in prossimità del Pronto Soccorso, la cui apertura è prevista nel mese di aprile.