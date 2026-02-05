Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto giovedì 5 febbraio il presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, in visita ufficiale a Milano in occasione delle Olimpiadi 2026.

Rafforzare le relazioni bilaterali

Un incontro utile e proficuo per intensificare le relazioni bilaterali tra Lombardia e Albania e gettare le basi per nuove sinergie dal punto di vista della cooperazione istituzionale.

Entrambi i presidenti hanno ribadito l’importanza dei legami tra le due realtà e confermato l’intenzione di rafforzare ulteriormente la collaborazione reciproca, nell’ottica di agevolare gli scambi commerciali e generare nuove occasioni di investimento e sviluppo per le imprese e i cittadini.

All’incontro, svoltosi a Palazzo Lombardia, ha partecipato anche l’assessore regionale agli Enti locali, Massimo Sertori.