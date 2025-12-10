Logo Regione Lombardia

Presidenza
Marcell Jacobs e presidente Fontana incontrano i giovani atleti

In foto il campione olimpico Marcell Jacobs con dei ragazzi durante l’evento 'Sprint finale verso Milano Cortina 2026' in piazza Città di Lombardia

Il campione dei 100 metri: immaginandomi a Milano Cortina avrei scelto il salto con gli sci. Il mio luogo del cuore è Desenzano

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato mercoledì 10 marzo, in piazza Città di Lombardia, il campione olimpico Marcell Jacobs nell’ambito dell’evento ‘Sprint finale verso Milano Cortina 2026’, tappa di avvicinamento ai Giochi invernali che si terranno nel 2026. All’evento hanno preso parte anche l’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Debora Massari e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Presente anche una delegazione di AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ‘capitanata’ da Maurizio Migliari, direttore del dipartimento sanitario, struttura che coordina l’assistenza durante gli eventi sportivi scolastici.

Marcell Jacobs in piazza Città di Lombardia

L’atleta azzurro, oro a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100, ha poi trascorso un momento speciale con i giovani atleti lombardi dell’Accademy che porta il suo nome, di altre associazioni del territorio e del liceo sportivo ‘Fermi’ di Milano. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di rivolgergli domande, ascoltare i suoi consigli e vivere un confronto diretto con uno dei protagonisti più amati dello sport italiano. Un’occasione che ha trasformato la piazza in un luogo di entusiasmo, curiosità e grande partecipazione.

Fontana: impegno, serietà e sacrificio possono portare a risultati straordinari

“È stato un piacere – ha detto Fontana – accogliere Marcell Jacobs in Regione Lombardia. La sua presenza è un messaggio potente per i più giovani: dimostra che impegno, serietà e sacrificio possono portare a risultati straordinari. L’energia dei ragazzi è stata contagiosa e conferma quanto lo sport sia uno strumento educativo fondamentale. Milano Cortina 2026 sarà anche questo: un’eredità di valori per le nuove generazioni”.

Jacobs: nei loro occhi la stessa passione che avevo da bambino

“Incontrare così tanti giovani atleti – ha evidenziato Jacobs – è sempre emozionante. Ho visto nei loro occhi la stessa passione che avevo da bambino. È importante che continuino a credere nei loro sogni e a lavorare con costanza: lo sport insegna a superare i limiti e a non mollare mai. Ringrazio Regione Lombardia per l’accoglienza e per il sostegno allo sport e ai suoi valori”.

E proprio a proposito di olimpiadi invernali e della Regione che lo ha visto nascere, Jacobs, ai microfoni di Lombardia Notizie, ha rivelato che, immaginandosi atleta di Milano Cortina, avrebbe scelto come sport il salto con gli sci, che il suo luogo del cuore è certamente Desenzano sul Garda e che il suo piatto lombardo preferito è la cotoletta alla milanese.
