Regione Lombardia mette in campo 63 milioni di euro per supportare i Distretti del Commercio. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha approvato i criteri attuativi del bando che premierà i migliori progetti promossi dagli enti locali (Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni) in partenariato con le associazioni di categoria. L’obiettivo è proseguire e intensificare il sostegno alle economie locali e in particolare tutelare il piccolo commercio, fondamentale presidio del territorio.

Il bando finanzierà gli interventi di rigenerazione e riqualificazione delle aree; la predisposizione e gestione di servizi comuni a beneficio di imprese, utenti e visitatori; la definizione e gestione del progetto unitamente alla governance anche attraverso l’attività del Manager del Distretto; l’animazione, promozione e organizzazione di eventi.

A chi è rivolta l’iniziativa

I destinatari del bando ‘Distretti del Commercio’ sono Comuni, Comunità Montane e Unione di Comuni aderenti ad un Distretto del Commercio (Distretto Urbano del Commercio – DUC o Distretto Diffuso a Rilevanza Intercomunale – DID) già iscritto all’elenco dei Distretti o che abbia presentato istanza di istituzione entro la data di pubblicazione dell’avviso del bando, che avverrà entro 60 giorni.

Guidesi: sostegno alle piccole attività e rafforzamento delle sinergie territoriali

“Confermiamo il nostro impegno – spiega l’assessore Guidesi – a supporto del commercio urbano. Un sostegno alle piccole attività e un rafforzamento alla sinergia tra Regione, Comuni e commercianti. I distretti urbani e diffusi sono un ottimo metodo per pianificare, per migliorare il decoro e i flussi all’interno degli stessi. Inoltre, con questa delibera di Giunta manteniamo gli impegni presi con il settore, i Comuni e il Consiglio regionale”.

L’agevolazione ammonterà al 50% del costo complessivo del progetto, per un contributo massimo di 520.000 euro ai ‘progetti di eccellenza’ e fino a 189.900 euro ai ‘progetti ordinari’. Le progettualità candidate al bando dovranno prevedere investimenti per almeno 300.000 euro.

Regione Lombardia insieme agli enti locali per sostenere i Distretti del Commercio

La misura è stata condivisa insieme ad Anci Lombardia e alle associazioni di categoria. È stato inoltre previsto che i Comuni destinino a loro volta delle risorse al sostegno delle aziende del territorio, in aggiunta a quanto già viene messo in campo con il Distretto: questo per potenziare l’efficacia e la capillarità degli interventi, affinché ognuno faccia la propria parte per raggiungere obiettivi condivisi. I progetti dovranno essere infatti accompagnati dall’indizione di un bando per le imprese da 50.000 o 100.000 euro promosso dagli enti locali con fondi propri, in aggiunta agli investimenti regionali attivati per il Distretto.

Prevista inoltre una premialità di 10 punti aggiuntivi in graduatoria per interventi relativi alla sicurezza, considerando che le attività commerciali contribuiscono a rendere più vivibili e dunque sicure le comunità: con questo strumento Regione aiuta proprio le comunità a sostenere investimenti finalizzati a potenziare gli strumenti per la sicurezza, a beneficio delle attività stesse ma anche del territorio in cui si collocano.

Come presentare domanda per il bando

Le domande dovranno essere presentate dal Comune, Comunità Montana o Unione di Comuni capofila del Distretto attraverso la piattaforma ‘Bandi e Servizi’ di Regione Lombardia. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito internet di Regione Lombardia interamente dedicato alle imprese: www.imprese.regione.lombardia.it.