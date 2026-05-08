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Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Fondi a 55 progetti per migliore uso acqua in agricoltura

Dalla Lombardia fondi per il miglioramento irriguo delle aziende agricole e il benessere animale

Beduschi: rispettiamo risorsa sempre più preziosa investendo su innovazione e sostenibilità

Regione Lombardia finanzia con 7 milioni di euro 55 progetti di miglioramento irriguo presentati da aziende agricole del territorio, nell’ambito del bando PSR SRD02 ‘Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale – Azione C investimenti irrigui’. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Graduatorie approvate

Le graduatorie approvate riguardano interventi finalizzati a rendere più efficiente la gestione della risorsa idrica in agricoltura attraverso la riconversione dei sistemi irrigui tradizionali, l’efficientamento degli impianti esistenti e la realizzazione di strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque per un loro uso più efficiente nel corso della stagione irrigua.

Lombardia sostiene il miglioramento irriguo delle aziende agricole

L'assessore Alessandro Beduschi“L’acqua – dichiara l’assessore Beduschi – è una risorsa sempre più preziosa e strategica per il futuro dell’agricoltura lombarda e non solo. Per questo Regione Lombardia continua a incentivare la diffusione di tecnologie e infrastrutture che consentano alle aziende agricole di utilizzare ogni goccia in modo più efficiente e sostenibile”.

Nel dettaglio, gli investimenti ammessi prevedono la realizzazione di interventi come l’irrigazione a goccia, o ad aspersione ad alta efficienza, la sostituzione di impianti per ridurre le perdite e ottimizzare l’utilizzo dell’acqua, oltre e la costruzione o il miglioramento di vasche di accumulo.

Altre 65 domande sono finanziabili

Oltre ai 55 progetti finanziati, sono state ammesse ulteriori 65 domande finanziabili. L’assessore ricorda che sono attualmente in corso interlocuzioni con gli organismi comunitari per reperire nuove risorse che consentano lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di ulteriori investimenti di altre aziende che hanno partecipato al Bando.

“Questi interventi – conclude Beduschi – rappresentano una risposta concreta agli effetti dei cambiamenti climatici e alla crescente necessità di garantire disponibilità idrica alle coltivazioni senza sprechi. Innovazione e capacità di gestione dell’acqua saranno sempre più decisive per la competitività del nostro sistema agricolo”.

Il riparto

Di seguito il riparto dei fondi con numero di aziende e importi complessivi finanziati totali per provincia.

  • Bergamo, 5, 290.000 euro;
  • Brescia, 6, 1.282.000 euro;
  • Cremona, 8, 844.659 euro;
  • Lodi, 4, 545.000 euro;
  • Mantova, 20, 2.300.000 euro;
  • Milano, 3, 227.154 euro;
  • Pavia, 9, 1.526.000 euro.
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