Fontana a NIAF: consolidiamo rapporti tra Lombardia e italiani negli Usa

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto, lunedì 10 giugno, insieme al sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali, Raffaele Cattaneo, una delegazione della realtà USA NIAF (National Italian American Foundation) guidata dal Chairman Robert Carlucci e dal presidente Robert Allegrini.

Ponte tra Lombardia e italiani negli Usa con NIAF

“Un incontro proficuo – ha commentato il governatore – durante la quale è emersa l’idea di aprire a Milano un centro della Fondazione. Una sede che fungerà da riferimento nazionale per gli italiani che vivono in America. L’obiettivo è coordinare i rapporti tra le regioni e tutti gli attori istituzionali. Ciò a beneficio di coloro che dopo la permanenza negli Stati Uniti rientrano stabilmente in Italia”.

Legge sui lombardi nel mondo

Si è anche stabilito di collaborare per dare attuazione alla nuova legge regionale per i lombardi nel mondo, molto apprezzata dagli esponenti della Fondazione. La visita ha fatto seguito agli incontri avuti con gli esponenti della NIAF durante la recente missione del presidente Fontana e del sottosegretario Cattaneo negli USA.