La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, la partecipazione al progetto europeo ‘PLANtoACT’, finanziato dal programma UE ‘LIFE Clean Energy Transition‘ per un valore di 1.800.000 di euro. L’iniziativa coinvolge partner di sette Paesi membri (Austria, Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Romania) e mira a rafforzare la capacità di Regioni e Comuni nell’attuazione di strategie per la transizione energetica.

Obiettivi del progetto PLANtoACT

Nello specifico, PLANtoACT supporterà Regioni e Comuni con oltre 45.000 abitanti nella predisposizione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, in linea con le direttive europee. Il progetto svilupperà un modello integrato e dettagliato per la pianificazione energetica, rafforzando le competenze delle amministrazioni locali attraverso attività formative su aspetti legali, tecnici e finanziari.

Maione: con progetto europeo PLANtoACT acceleriamo decarbonizzazione in Lombardia

“Con PLANtoACT – sottolinea Maione – mettiamo in campo un’azione concreta per accompagnare il territorio lombardo verso un futuro a basse emissioni. Regione Lombardia si conferma protagonista in Europa nell’attuazione di politiche ambientali efficaci e partecipate.”

Regione Lombardia e PLANtoACT

Il progetto, ammesso dalla Commissione Europea, partirà a ottobre 2025 e coinvolgerà direttamente i Comuni di Rho (Milano), Lecco e Lodi come enti pilota. ARIA S.p.A. fornirà il supporto tecnico a Regione Lombardia che, in qualità di partner, coordinerà e contribuirà attivamente alla creazione di un database per la pianificazione energetica regionale e locale, alla definizione di un modello di supporto per il territorio lombardo e al coinvolgimento degli stakeholder nel processo di pianificazione. Regione guiderà inoltre la definizione del processo di pianificazione e attuazione degli interventi nei tre enti pilota.

Sinergia tra istituzioni

“La collaborazione tra istituzioni – conclude l’assessore all’Ambiente e Clima – è cruciale per sviluppare competenze, acquisire dati e migliorare la governance. Solo così possiamo, infatti, trasformare la transizione energetica in una reale opportunità per i nostri territori”.