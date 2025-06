Varese, il Numero Unico di Emergenza 112 compie 15 anni

La Centrale Unica di Risposta (CUR) del Numero Unico di Emergenza 112 di Varese compie 15 anni. È la prima attivata in Italia dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (AREU) e il punto di partenza di un sistema che ha trasformato radicalmente l’accesso ai soccorsi nel nostro Paese. Il 21 giugno 2010 nasceva infatti qui il primo centro operativo di quello che sarebbe diventato il cuore del modello lombardo e, successivamente, il riferimento per l’intera rete nazionale. Proprio in occasione di una ricorrenza così significativa è stato presentato anche il nuovo sito nazionale 112.gov.it, voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

I presenti alla celebrazione dei 15 anni del Numero unico di Emergenza 112 di Varese

La doppia ricorrenza è stata celebrata con un momento istituzionale cui hanno partecipato, fra gli altri, Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee; Giorgio Cotroneo, delegato del prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello; il questore, Carlo Ambrogio Mazza; il comandate provinciale dei Carabinieri, Marco Gagliardo; il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Fabrizio Rella; il responsabile della Sala Operativa provinciale dei Vigili del Fuoco, Fabio Bruno; il direttore generale dell’ASST Sette Laghi, Giuseppe Micale e dell’Ats, Salvatore Gioia, e Guido Bonoldi delegato del sindaco di Varese.

Il direttore generale di AREU, Massimo Lombardo, affiancato dal coordinatore regionale del NUE, Fabrizio Canevari e dai coordinatori delle Centrali di Varese, Simone Carradore e di Milano, Marco Contini, introducendo i lavori, ha portato i saluti del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, che per l’occasione hanno fatto pervenire un contributo tramite videomessaggio.

Fontana: il modello operativo di Varese continua a fare scuola

“Possiamo essere fieri – ha detto il governatore lombardo nel contributo video – di quella che è nata come una sperimentazione di Regione Lombardia, in collaborazione con il ministero dell’Interno, allora guidato da Roberto Maroni, perché il NUE ha rappresentato una svolta per il sistema di emergenza-urgenza italiano, e Varese continua a fare scuola. Io ero sindaco di Varese e Guido Bertolaso era assessore regionale e capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

“In questi 15 anni, a partire dal nostro esempio – ha aggiunto-AREU ha trasmesso il proprio sapere a favore di numerose centrali in Lombardia e in altre regioni del Paese. Dal 2018, Varese è pioniera anche del sistema eCall. I numeri testimoniano la tenacia, la professionalità e la dedizione di ogni singolo operatore. Per questo vi ringrazio di cuore, tutti, uno ad uno, per essere parte di questa straordinaria avventura: una storia di eccellenza per Varese, per la Lombardia e per il servizio pubblico».

Bertolaso: siete un esempio e un punto di riferimento

«Credo che non vi sia realtà migliore da ringraziare – ha evidenziato Bertolaso nel video – perché sappiamo tutti cosa è iniziato a Varese e cosa, da qui, si è diffuso: la più straordinaria, rapida ed efficace rete di gestione della comunicazione di emergenza esistente a livello mondiale. Ho sempre indicato Varese come modello, esempio e pilastro su cui è stato costruito il Numero Unico di Emergenza, che oggi ha fatto passi avanti fondamentali. Ricordo molto bene quel giorno, come pure lo sforzo degli anni precedenti per arrivare a una realtà unica e condivisa”.

“Sappiamo bene cosa succedeva nei casi di emergenza, quando gli approcci variavano a seconda del territorio da cui proveniva la chiamata. L’esigenza di unificare il sistema nasce proprio da quello spirito di squadra che è nel DNA di chi si occupa di emergenza-urgenza, fornendo il proprio contributo in base a esperienza, competenza e mission. Il ‘chi fa che cosa’ nell’ambito dell’emergenza e nella ricezione delle chiamate è un comandamento che non può essere messo in discussione. Siete un esempio, un punto di riferimento e dovete essere orgogliosi del percorso compiuto da quel lontano giugno del 2010. Oggi rappresentate un modello internazionale e i numeri parlano chiaro, così come l’organizzazione che avete costruito”.

Grande professionalità

“Voglio ricordare – ha concluso – anche la capacità di rispondere in più lingue e in soli 9 secondi di media: risultati straordinari, insieme alla prontezza con cui sapete supportare altre regioni. Ancora grazie: il Paese vi guarda, sapendo di poter contare sulla vostra grande professionalità e passione”.

Cattaneo: operatori sono testimonianza di grande professionalità e umanità

“Mi hanno impressionato i dati – ha detto Cattaneo – quasi 5 milioni di chiamate ricevute ogni anno a testimonianza che questa Centrale offre un servizio reale garantendo un aiuto concreto nel momento del bisogno ai cittadini che trovano negli operatori capacità di ascolto e di re-indirizzamento nei luoghi adeguati. Una testimonianza non solo di grande professionalità, ma anche di umanità”.

Cattaneo ha poi sottolineato l’importanza dell’integrazione fra realtà diverse per garantire un servizio sempre all’altezza delle necessità.

Lombardo (Dg AREU): iniziativa con grande impatto nazionale

“Quando nel 2010 le donne e gli uomini di AREU hanno acceso per la prima volta il NUE 112 a Varese – ha detto il Direttore generale di AREU, Massimo Lombardo – sapevano di fare qualcosa di importante, ma nessuno poteva immaginare l’impatto che avrebbe avuto a livello nazionale. Possiamo dire con orgoglio che da qui è partito un modello che ha migliorato la sicurezza di milioni di persone. Il mio apprezzamento più sincero va a tutti gli operatori che in questi 15 anni hanno reso la CUR di Varese un esempio di professionalità, passione e spirito di servizio”.

La nascita e lo sviluppo del NUE

A maggio 2013 il servizio 112 è stato esteso al resto della Lombardia, con l’attivazione delle CUR di Milano e Brescia (dicembre 2014). La Legge n. 124/2015 (Legge Madia) ha previsto l’estensione del Numero Unico di Emergenza 112 su tutto il territorio nazionale. Il progetto ha dato forma al cosiddetto ‘modello lombardo‘, che ha posto le basi per la diffusione del NUE in tutta Italia.

Il sistema prevede una Centrale Unica di Risposta di primo livello (PSAP1), che filtra, localizza e smista le chiamate agli enti di soccorso competenti (sanitari, forze dell’ordine, vigili del fuoco, guardia costiera). Questo approccio ha migliorato la tempestività dei soccorsi e ottimizzato l’uso delle risorse.

Il territorio di competenza della CUR di Varese

La CUR NUE 112 di Varese è attualmente competente per le province di Varese, Lecco, Como, Bergamo e Monza Brianza. L’area servita conta circa 4 milioni di abitanti, rendendola la CUR con il bacino di utenza più ampio della Regione Lombardia e tra le prime in Italia. La gestione di un territorio così vasto, che comprende grandi città ma anche aree rurali e montane, richiede grande flessibilità, collaborazione con numerosi enti e profonda conoscenza del territorio.

Dietro la tecnologia e i numeri ci sono 57 operatori altamente qualificati e un coordinatore che, 24 ore su 24, rispondono con professionalità e umanità a migliaia di richieste d’aiuto. La loro voce è la prima che un cittadino sente in un momento di difficoltà.

I numeri di un successo nazionale

Dal 2010 a oggi, le CUR 112 della Lombardia hanno gestito oltre 56,7 milioni di chiamate, di cui 22.486.109 solo dalla CUR di Varese. Nel solo 2024, le centrali NUE 112 in Italia hanno ricevuto più di 18,3 milioni di chiamate. Quelle inoltrate ai servizi di soccorso pubblico sono state 9,6 milioni (52%).

In Lombardia, le tre centrali regionali hanno ricevuto 4.916.450 chiamate (27% del totale nazionale), di cui 1.757.406 gestite dalla sola centrale di Varese (10% del totale).

Media giornaliera : quasi 4.800 chiamate

: quasi 4.800 chiamate Tempo medio di risposta: 9 secondi

Nel 2024 la CUR di Varese ha gestito un numero importante di chiamate:

oltre 356.000 in ambito sanitario

in ambito sanitario più di 287.000 ai Carabinieri e 82.000 alla Polizia di Stato

circa 50.000 per soccorso tecnico

circa 250 alla Guardia Costiera

Il NUE in Italia

Attualmente, il NUE112 è attivo in 16 regioni italiane e copre oltre l’81% della popolazione nazionale (circa 47,6 milioni di cittadini). Oggi in Italia sono operative 24 centrali destinate a diventare 29 una volta terminato il percorso cominciato, appunto, 15 anni fa.

Il nuovo sito nazionale

E’ online il nuovo sito 112.gov.it, il portale informativo, multilingue, dedicato al Numero Unico di Emergenza europeo 1 1 2 (uno, uno, due). Il nuovo portale, attraverso una veste grafica intuitiva e semplice, fornisce informazioni sulla copertura, sulle modalità d’uso e sull’accessibilità al Numero Unico di Emergenza.

Una sezione del sito è dedicata alla funzionalità del Servizio e delle Centrali Uniche di Risposta e illustra come vengono trattate e, successivamente smistate, le comunicazioni di emergenza alle centrali di secondo livello di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia costiera o soccorso sanitario.

Schede informative

Novità del portale è l’area delle ‘Emergenze più comuni’ dove l’utente può trovare delle schede informative con pratici e utili consigli su come gestire le prime fasi dell’emergenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Altro elemento di novità è rappresentato dalla sezione dei dati relativi alle chiamate di soccorso, dove trimestralmente saranno aggiornati i numeri delle chiamate ricevute dalle CUR, di quelle smistate all’ente di soccorso e di quelle ‘filtrate’ e che, quindi, non vengono inoltrate alle CUR perché non necessitano di un reale intervento operativo.

Il servizio 112Sordi e l’App ‘Where are U’

Attraverso un link interattivo si può accedere direttamente al servizio 112Sordi, che viene gestito, per tutto il territorio nazionale, dalla Regione Piemonte. Infine, una sezione è dedicata all’app ‘Where are U’. Il sito è stato sviluppato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ed è finanziato dall’Unione europea con i fondi del programma Next Generation EU.

L’App ‘Where ARE U’ e il sistema ‘eCall’

Innovazione e qualità del servizio sono elementi distintivi della CUR di Varese, che è l’unica centrale in Italia certificata per la gestione del sistema eCall: nel 2024 ha processato oltre 173.000 chiamate provenienti da dispositivi eCall installati nei veicoli di tutta Italia.

A questo si affianca l’uso dell’app ‘Where ARE U’, sviluppata da AREU, che permette a chi chiama il 112 di trasmettere automaticamente la propria posizione GPS, accedere via chat o in modalità silenziosa e segnalare in modo più preciso il tipo di emergenza. L’app offre inoltre supporto per persone sorde e traduzione in tempo reale per chiamanti stranieri.

Cos’è ‘eCall’

Il sistema eCall è un servizio di emergenza automatizzato per i veicoli, progettato per ridurre i tempi di intervento in caso di incidente stradale. Attivo in tutta Europa dal 2018 e obbligatorio su tutti i veicoli di nuova produzione, eCall connette direttamente l’auto con il NUE 112, trasmettendo dati essenziali per il soccorso. In Italia, tutte le chiamate generate dal sistema eCall vengono gestite dalla Centrale Unica di Risposta di Varese, che funge da hub nazionale per la ricezione e il coordinamento delle richieste di soccorso. Da qui, le chiamate vengono inoltrate alla centrale di emergenza territorialmente competente (Sanità, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine), garantendo rapidità ed efficienza nell’intervento. Una gestione centralizzata assicura infatti una presa in carico uniforme, con operatori specializzati nell’identificazione delle emergenze stradali. Nel 2024 sono state ricevute 173.036 chiamate eCall

Come funziona

Il sistema eCall può essere attivato in due modalità:

Automatico: si attiva in caso di impatto violento del veicolo inviando automaticamente una chiamata al NUE 112, trasmettendo la posizione GPS dell’auto il numero di passeggeri a bordo (se rilevato), il tipo di veicolo e il carburante utilizzato (informazioni utili in caso di incendi o fuoriuscite pericolose). Anche se gli occupanti sono incoscienti, la CUR NUE 112 di Varese riceve la segnalazione e attiva immediatamente i soccorsi.

inviando automaticamente una chiamata al NUE 112, trasmettendo la posizione GPS dell’auto il a bordo (se rilevato), il tipo di veicolo e il carburante utilizzato (informazioni utili in caso di incendi o fuoriuscite pericolose). Anche se gli occupanti sono incoscienti, la CUR NUE 112 di Varese riceve la segnalazione e Manuale: può essere attivato dal conducente o dai passeggeri premendo il pulsante SOS nel veicolo, utile in caso di malore, aggressione, incendio o altre emergenze. La chiamata viene sempre gestita dalla CUR NUE 112 di Varese, che valuta la situazione e inoltra l’intervento agli enti competenti.

eCall riduce i tempi di soccorso in quanto la chiamata automatica permette di inviare i soccorsi in modo più rapido, anche se chi è a bordo non può chiedere aiuto. Offre inoltre maggiore sicurezza perché aiuta a prevenire situazioni critiche, come la mancata segnalazione di incidenti su strade isolate.

App ‘Where ARE U’: il nue 112 a portata di smartphone

L’app ‘Where Are U’ è uno strumento essenziale per contattare il NUE 112 in modo rapido e preciso, migliorando l’efficacia della risposta alle emergenze. Disponibile gratuitamente per iOS e Android, permette agli utenti di comunicare con i soccorsi in modalità avanzata.

Funzionalità principali:

Localizzazione automatica: trasmette in tempo reale la posizione GPS del chiamante, anche in ambienti chiusi (se il dispositivo è connesso alla rete).

Chiamata d’emergenza diretta al NUE 112: garantisce un contatto immediato con gli operatori della Centrale Unica di Risposta più vicina.

Chiamata silenziosa (muta): consente di richiedere aiuto senza parlare, utile in situazioni di pericolo come furti o aggressioni.

Chat per persone con difficoltà di comunicazione o sorde: offre la possibilità di interagire con il NUE 112 in modalità testuale.

Vantaggi di ‘Where ARE U’

Diversi e notevoli i vantaggi offerti dall’uso dell’app. Anzitutto una maggiore precisione nella localizzazione dell’emergenza, poi la riduzione dei tempi di intervento grazie a informazioni dirette e dettagliate, l’accessibilità per tutti, incluse persone con disabilità uditive o difficoltà di comunicazione e una copertura nazionale e interoperabilità con il sistema NUE 112 europeo. Ad oggi sono oltre 3,5 milioni le registrazioni avvenute sull’app Where Are U.