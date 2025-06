Finanziate con 1.866.000 euro le 21 domande presentate da 17 Comuni per interventi di riuso e recupero di beni confiscati alla criminalità in Lombardia. È quanto prevede il decreto adottato dalla Direzione Sicurezza e Protezione civile che fa capo all’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia, guidato da Romano La Russa.

Il 18 luglio 2025 a Palazzo Lombardia convegno dedicato a Falcone e Borsellino

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore La Russa – è in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e nell’uso virtuoso dei beni confiscati. Con questi contributi sarà possibile trasformare questi beni sottratti alla criminalità e restituirli alla società, riaffermando la vittoria della legalità e dello Stato sulle mafie. In queste settimane sono impegnato in un vero e proprio tour dei beni confiscati nel territorio regionale che si concluderà il 18 luglio 2025, a Palazzo Lombardia, con un convegno dedicato a Falcone e Borsellino”.

Il recupero dei beni confiscati in Lombardia: i destinatari

“Gli immobili recuperati – ha proseguito – hanno diverse destinazioni d’uso, ma sono tutti accomunati da finalità sociali. Sono molteplici anche le categorie di persone che ne potranno beneficiare: dalle famiglie in emergenza abitativa a quelle con figli affetti da autismo, dagli studenti universitari agli anziani“.

“Per questo – ha concluso – proseguiremo con fermezza a sostenere gli enti che, sul nostro territorio, lavorano e mettono in campo iniziative e progetti concreti per recuperare e rilanciare gli immobili sottratti al malaffare”.

Recupero beni confiscati, l’elenco dei Comuni assegnatari del contributo per provincia

Questa la ripartizione su base provinciale dei comuni finanziati:

Milano : 5 (Vernate, Cusago, Rho – 2 interventi; Robecchetto con Induno – 2 interventi; Baranzate).

: 5 (Vernate, Cusago, Rho – 2 interventi; Robecchetto con Induno – 2 interventi; Baranzate). Brescia : 4 (Erbusco, Chiari, Bovegno, Pian Camuno).

: 4 (Erbusco, Chiari, Bovegno, Pian Camuno). Como : 2 (Lomazzo, Oltrona di San Mamette).

: 2 (Lomazzo, Oltrona di San Mamette). Cremona : 1 (Pian Camuno – 3 interventi).

: 1 (Pian Camuno – 3 interventi). Lecco : 2 (Lecco, Galbiate).

: 2 (Lecco, Galbiate). Lodi : 1 (Corno Giovine).

: 1 (Corno Giovine). Monza e Brianza: 2 (Lesmo, Concorezzo).

A questo link ulteriori dettagli sulla destinazione d’uso degli immobili e sugli importi assegnati.