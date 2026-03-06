Per l’edizione 2026 la sezione del ‘Premio Lombardia è Ricerca’ rivolta agli studenti amplia per la prima volta il numero dei vincitori: saranno infatti quattro le scuole che riceveranno un riconoscimento al Teatro alla Scala di Milano il prossimo 10 novembre, data in cui si celebra la Giornata della Ricerca in ricordo dello scienziato Umberto Veronesi. Il premio valorizza ogni anno progetti e invenzioni sviluppati dagli allievi delle scuole lombarde. Ogni istituto potrà presentare la candidatura dal 25 marzo al 22 settembre 2026.

Destinatari e tema del ‘Premio Lombardia è Ricerca – Studenti 2026’

Nello specifico, l’iniziativa è rivolta a coloro che frequentano scuole secondarie di secondo grado e percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai temi dell’innovazione, della scienza e della ricerca applicata. Per l’anno scolastico 2025/2026, il tema individuato è ‘Scienze della Vita’, con particolare attenzione a soluzioni prototipali funzionanti, capaci di promuovere salute, sostenibilità e inclusione.

Collaborazione con altri soggetti

L’edizione 2026 vede la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea – JRC (nell’ambito dell’Accordo Quadro di Collaborazione con Regione Lombardia) e della Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST), organizzatrice del concorso nazionale ‘I Giovani e le Scienze’. Le scuole finaliste della 38ª edizione del concorso FAST, infatti, potranno partecipare al premio qualora i progetti risultino coerenti con il regolamento.

I premi in palio e cerimonia di assegnazione del riconoscimento

Ai quattro gruppi vincitori saranno assegnati le seguenti somme in euro:

1° classificato: 10.000

2° classificato: 8.000

3° classificato: 4.000

4° classificato: 2.000

A questo premio si aggiunge una visita formativa presso il JRC di Ispra (VA), uno dei più importanti campus di ricerca europei, con laboratori all’avanguardia.

Sono inoltre previsti:

5.500 euro per le scuole dei gruppi vincitori, destinati a materiali didattici e alle spese di accompagnamento per la visita al JRC.

una Menzione Speciale FAST da 2.000 euro lordi.

2.000 euro per l’istituto individuato dall’USR a titolo di rimborso spese per la gestione amministrativa dei premi.

Fermi: avviciniamo studenti a innovazione

“Il Premio ‘Lombardia è ricerca’ – ha sottolineato l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi – è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per avvicinare i giovani al valore concreto dell’innovazione. Ogni anno vediamo studenti capaci di proporre idee sorprendenti, che uniscono creatività, competenze tecniche e grande sensibilità verso il benessere delle persone e della comunità. Investire sulle nuove generazioni significa investire sul futuro della nostra regione: per questo continuiamo a sostenere con convinzione percorsi che premiano il merito, la curiosità scientifica e la voglia di sperimentare. Voglio infine aggiungere che quest’anno ho notato un grandissimo interesse intorno ai progetti che abbiamo premiato: i ragazzi delle tre scuole vincitrici sono stati infatti invitati a numerosi convegni e manifestazioni”.

Candidature del Premio Lombardia è Ricerca studenti 2026

Le scuole potranno inviare il modulo di partecipazione e la scheda tecnica del progetto dal 25 marzo 2026 al 22 settembre 2026, all’indirizzo PEC: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it Il regolamento completo e gli allegati sono disponibili sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sulla piattaforma Open Innovation a questo link. Per informazioni: premiostudenti@regione.lombardia.it