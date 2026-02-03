Logo Regione Lombardia

Premio ‘Lombardia è Ricerca’ 2026. Le domande dal 2 marzo

Assessore Fermi: sosteniamo chi sta costruendo il futuro della ricerca

Premio ‘Lombardia è Ricerca‘ 2026, le candidature dal 2 marzo al 16 giugno 2026. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato il regolamento che disciplina le modalità di presentazione delle candidature. Il riconoscimento è stato istituito nell’ambito della Giornata della Ricerca in ricordo di Umberto Veronesi per valorizzare i più importanti contributi scientifici a livello mondiale nel campo delle ‘Scienze della Vita’.

L’edizione 2026 del Premio ‘Lombardia è Ricerca’ 2026 – tra i più prestigiosi del panorama scientifico internazionale – sarà dedicata al tema ‘Medicina predittiva basata su Intelligenza Artificiale e big data’, con l’obiettivo di valorizzare ricerche e innovazioni che migliorino la capacità di prevedere il rischio individuale di sviluppare patologie, personalizzare gli interventi preventivi e ottimizzare l’uso delle risorse sanitarie.

Il Premio, del valore complessivo di 1 milione di euro, è rivolto a scienziati di qualsiasi nazionalità in attività, che potranno candidarsi singolarmente o in gruppo (fino a tre ricercatori). Il 30% del premio sarà assegnato direttamente allo scienziato o al team vincitore, mentre il restante 70% sarà destinato ad organismi di ricerca lombardi per realizzare un progetto di ricerca traslazionale collegato alla candidatura.

Aree tematiche dell’edizione 2026

Le candidature dovranno riguardare contributi significativi nell’ambito di:

– Intelligenza Artificiale, machine learning e modelli predittivi;
– Genomica, epigenomica e biomarcatori predittivi;
– Digital health e monitoraggio continuo.

Gli scienziati candidati dovranno dimostrare una produzione scientifica significativa, documentata da un ‘h-index’ pari ad almeno 50. Dovranno presentare, inoltre, un dossier articolato in tre sezioni: profilo del candidato, progetto di ricerca traslazionale e lettere di endorsement.

Premio ‘Lombardia è Ricerca’ 2026, le candidature

Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente online, sulla piattaforma Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it), dal 2 marzo al 16 giugno 2026.

La giuria internazionale selezionata tramite Scopus

– Il vincitore del premio ‘Lombardia è ricerca’ 2026 sarà individuato da una Giuria internazionale composta da 15 esperti selezionati attraverso il database bibliometrico Scopus, sulla base del più alto ‘h-index’ nelle aree tematiche pertinenti. A loro si aggiungeranno, con diritto di voto, i vincitori del Premio 2025. La Giuria garantirà un processo di selezione rigoroso, basato su originalità, impatto scientifico, innovatività e potenzialità del progetto di ricerca proposto.

Fermi: con premio ‘Lombardia è Ricerca’ 2026 valorizziamo talenti

“Con questo regolamento – sottolinea l’assessore a Università, Ricerca e Innovazione DI Regione Lombardia, Alessandro Fermi – apriamo ufficialmente la strada alla nuova edizione del Premio ‘Lombardia è Ricerca’. Ogni anno ci permette di valorizzare il talento e l’impegno dei migliori scienziati al mondo”. “La medicina predittiva basata su Intelligenza Artificiale e big data – continua – rappresenta una frontiera straordinaria, capace di rivoluzionare diagnosi, prevenzione e qualità della vita. Con questo premio vogliamo sostenere chi sta costruendo il futuro della ricerca e far sì che tale futuro passi anche dalla Lombardia. Mettendo in rete competenze, infrastrutture e visione internazionale”.

Premiazione

Il Premio sarà conferito dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione della Giornata della Ricerca, che nel 2026 si terrà il 10 novembre.

