Primo giorno di scuola, Fontana: ragazzi, siate protagonisti attivi

Famiglie, docenti e personale scolastico accompagnino i ragazzi in un percorso di crescita, scoperta e relazione

(LNotizie – Milano, 14 set) “Cogliere con il massimo profitto ogni attimo: ogni attimo di studio, di relazione, di apprendimento e di crescita. Essere, in altre parole, protagonisti attivi e partecipi”. È questo il senso del messaggio che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto rivolgere agli studenti lombardi in occasione del primo giorno di scuola, attraverso un videomessaggio di saluto e incoraggiamento rivolto anche alle loro famiglie e a tutto il personale del mondo della scuola.

“Quel che mi sento di augurare a ciascuno di voi – ha continuato – al di là delle riforme e dei programmi, è di cogliere con il massimo profitto ogni attimo. Ogni attimo di studio, di relazione, di apprendimento e di crescita. Di essere, in altre parole, protagonisti attivi e partecipi”.

Un invito che guarda alla scuola non soltanto come luogo di formazione, ma come spazio nel quale costruire relazioni, acquisire conoscenze e crescere. Un percorso che quest’anno dovrà confrontarsi anche con importanti novità legate alla didattica, all’organizzazione e all’utilizzo delle nuove tecnologie.

“Il primo giorno di scuola segna l’inizio di un percorso importante. Quest’anno – ha spiegato Fontana – parecchie novità riguardano la didattica, l’organizzazione e la vita scolastica, come l’uso critico delle nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale”.

Il presidente ha quindi rivolto un pensiero all’intera comunità educante, chiamata ad accompagnare i ragazzi in questo percorso: “A tutti gli studenti, le famiglie, i docenti, i dirigenti e il personale scolastico rivolgo quindi l’augurio di un anno ricco di entusiasmo, di scoperte e di soddisfazioni. Buon anno scolastico a tutti e buon cammino”.