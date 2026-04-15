Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, ha presentato a Palazzo Lombardia la nuova Maglia Azzurra 2026 delle Nazionali di ciclismo. È il simbolo storico dello sport italiano e la rappresentazione concreta dei valori di squadra, eccellenza e identità nazionale. Presenti all’evento rappresentanti istituzionali, del mondo sportivo e imprenditoriale: Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, il segretario generale Marcello Tolu e il team manager delle squadre Nazionali Elia Viviani. Con loro anche i rappresentanti delle aziende partner e Stefano Pedrinazzi, presidente del Comitato Regionale Lombardia.

Protagonista dell’incontro la nuova versione 2026 della Maglia Azzurra, che riunisce i partner che contribuiscono a rendere possibili questi risultati, sostenendo quotidianamente il lavoro della Federazione e degli atleti. Il debutto è previsto la settimana prossima, al Tour of the Alps in programma dal 20 al 24 aprile e partenza da Innsbruck, capitale del Tirolo.

“La Maglia Azzurra – ha detto Picchi – rappresenta uno dei simboli più riconoscibili e identitari dello sport italiano. In questo contesto la Lombardia ha un ruolo decisivo. È da sempre terra del ciclismo nazionale, con campioni che si allenano sul nostro territorio, società sportive d’eccellenza, investimenti continui e alcune tra le gare più prestigiose del calendario internazionale. Le sue strade, dai laghi alle valli alpine, sono un terreno naturale di talento, fatica e passione”.

Appassionato di ciclismo 21% degli italiani

“Secondo una ricerca di Banca Ifis, – ha aggiunto il sottosegretario regionale – il 21% degli italiani dichiara di essere un appassionato di ciclismo. Secondo questa ricerca, la Lombardia è la prima regione per società affiliate alla FIC, pari al 20%. Un dato che evidenzia l’impegno della Federazione sui nostri territori”.

“Mai come oggi Regione Lombardia sta dimostrando la sua massima vicinanza al mondo del ciclismo – ha detto il presidente federale Dagnoni – . È un momento importante, abbiamo il tema della sicurezza stradale come focus principale su cui stiamo lavorando con un tavolo aperto a tutte le professionalità del nostro settore. E proprio sul colletto della nuova maglia troviamo la dicitura ‘Sicuri in bici‘, a dimostrazione di quanto sia importante questo messaggio. Per noi e per tutti gli appassionati e praticanti”.

Ogni anno le Nazionali italiane di ciclismo partecipano a numerosi tra Campionati del Mondo, Campionati Europei, Coppe del Mondo e competizioni internazionali. In totale oltre 200 giorni di gare distribuiti in tutto il mondo. Un impegno straordinario che negli ultimi cinque anni ha portato gli atleti azzurri a conquistare oltre 500 podi. Confermando il ciclismo come una delle discipline più rappresentative e vincenti del panorama sportivo italiano.

“Una nuova maglia – ha detto l’olimpionico Elia Viviani, oggi team manager delle squadre nazionali – di cui andiamo orgogliosi. Guadagnarsela prima di tutto è sempre stato il nostro obiettivo. Di chi lavora per ottenere risultati, ma è anche il simbolo delle nostre squadra quando rappresentiamo il nostro paese a livello internazionale. La mia prima volta con la Maglia Azzurra è stato nel 2005 quando ero ancora allievo. Le maglie le conservo tutte. Ora cercherò di trasmettere ai nostri atleti quella grinta e quell’adrenalina che provavo io quando la vestivo in pista”.

‘Sicuri in bici’ sulla Maglia Azzurra 2026 di ciclismo

Durante la conferenza è stato presentato il progetto ‘Sicuri in Bici’, iniziativa promossa dalla Federazione per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale. Mai come oggi la sicurezza di chi va sulle due ruote è diventata una priorità assoluta per la Federazione Ciclistica; su questo ambito sono già state avviate collaborazioni importanti, tra cui quella con Rai Pubblica Utilità, per diffondere una maggiore cultura della prevenzione. Annunciato, infine, anche l’accordo con Joma, che fornirà le divise da riposo delle Nazionali fino al 2028. La presentazione della Maglia Azzurra 2026 è non solo un momento simbolico, ma anche un’occasione per ribadire i valori, i progetti e le ambizioni del ciclismo italiano, pronto ad affrontare una nuova stagione sui palcoscenici internazionali.