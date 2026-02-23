LNews-OLIMPIADI 2026. SOTTOSEGRETARIO PICCHI: GRANDE SUCCESSO ITALIANO CON MOTORE A TRAZIONE LOMBARDA

(LNews – Milano, 23 feb) “Grande orgoglio per il successo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina che si sono chiuse ieri. La Lombardia è stata il motore dello sport italiano in Giochi da record: l’Italia ha conquistato 30 medaglie e il 40% delle quali porta la firma di atlete e atleti lombardi”. Lo sottolinea Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

“Undici campioni nati nel nostro territorio, – prosegue Picchi – con le loro squadre e staff hanno contribuito in modo decisivo a questo risultato storico, confermando la forza di un sistema sportivo regionale efficiente e in continua evoluzione. Milano Cortina 2026 lascia un’eredità preziosa: un evento impeccabile e una Lombardia protagonista degli sport invernali su neve e su ghiaccio. Una legacy indiscutibile che pone la nostra regione ai vertici del sistema sportivo nazionale”. (LNews)

red