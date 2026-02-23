Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-OLIMPIADI 2026. SOTTOSEGRETARIO PICCHI: GRANDE SUCCESSO ITALIANO CON MOTORE A TRAZIONE LOMBARDA

(LNews – Milano, 23 feb) “Grande orgoglio per il successo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina che si sono chiuse ieri. La Lombardia è stata il motore dello sport italiano in Giochi da record: l’Italia ha conquistato 30 medaglie e il 40% delle quali porta la firma di atlete e atleti lombardi”. Lo sottolinea Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

“Undici campioni nati nel nostro territorio, – prosegue Picchi – con le loro squadre e staff hanno contribuito in modo decisivo a questo risultato storico, confermando la forza di un sistema sportivo regionale efficiente e in continua evoluzione.  Milano Cortina 2026 lascia un’eredità preziosa: un evento impeccabile e una Lombardia protagonista degli sport invernali su neve e su ghiaccio. Una legacy indiscutibile che pone la nostra regione ai vertici del sistema sportivo nazionale”. (LNews)

red

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima