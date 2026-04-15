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Giornata nazionale Made in Italy, un modo di fare, pensare e costruire

Giornata nazionale del Made in Italy, la data, 15 aprile, coincide con la nascita di Leonardo da Vinci, simbolo del genio italico.

Fontana: un pensiero a tutti coloro che portano in alto il nome della Lombardia. Il 15 aprile è la nascita di Leonardo da Vinci, genio universale dell'italianità

Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy. “Una data – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana –  che coincide con la nascita di Leonardo da Vinci, simbolo del genio universale dell’italianità. Leonardo ha vissuto, lavorato e innovato in Lombardia per quasi vent’anni, lasciando capolavori come l’Ultima Cena e i progetti dei Navigli. Il filo che lo lega alla nostra terra è diretto, lo stesso spirito di ingegno, innovazione e bellezza che attraversa i secoli e che ancora oggi ci appartiene”.

Giornata nazionale del Made in Italy: Lombardia vale 25% export nazionale

La Lombardia  è la regione che più di ogni altra incarna questo spirito. “Lo dicono i numeri – ha aggiunto – siamo la prima regione esportatrice d’Italia, il Made in Lombardy vale da solo il 25% dell’intero export nazionale. Siamo la prima regione manifatturiera d’Italia e la prima nell’agroalimentare. Un primato costruito ogni giorno, nelle imprese, nei laboratori, nelle botteghe. In questa giornata il mio pensiero va a tutte le imprenditrici e gli imprenditori lombardi, agli artigiani, agli agricoltori, ai lavoratori che ogni giorno portano in alto il nome della nostra terra e fanno grande il Made in Italy. Buona Giornata Nazionale del Made in Italy”.

“Il Made in Italy  – ha sottolineato  – non è solo un’etichetta: è un modo di fare, di pensare, di costruire. È l’ingegno di chi progetta, la dedizione di chi lavora, l’orgoglio di chi trasforma un’idea in eccellenza. Il simbolo del meglio dell’Italia”.

La Lombardia  è la porta dell’Italia verso il mondo. Non solo per i numeri, ma per la cultura che li genera: il saper fare, la cura del dettaglio, il coraggio di innovare senza mai tradire le proprie radici“.

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