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Malpensa, Fontana: ingresso a una Lombardia di grande attrattività

Malpensa, Fontana: grande porta di attrattività per la Lombardia

Ricerca evidenza 'sentiment' positivo che emerge dai social

“Malpensa, Milano e la Lombardia rappresentano un unico sistema sempre più attrattivo e riconoscibile a livello internazionale. Come Regione continuiamo a lavorare per valorizzare sempre più il nostro territorio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all’evento ‘Malpensa porta d’Italia‘ durante il quale è stata presentata una ricerca di Socialcom da cui emerge un ‘sentiment’ positivo sui social network sia per l’aeroporto nello specifico sia per la Lombardia nel suo complesso.

Malpensa punto di forza dell’attrattività della Lombardia

“Malpensa – ha proseguito il governatore – è sempre più punto di riferimento fondamentale perché è fondamentale il territorio in cui è collocato. La Lombardia è la prima regione europea per attrazione di investimenti e vede una crescita importante che riguarda i flussi turistici. Grazie alle Olimpiadi abbiamo incrementato la riconoscibilità della Lombardia nel mondo. Siamo la terra della moda, del mobile, della produttività e dell’innovazione, dei laghi, delle montagne, dei borghi e delle città d’arte”.

Fontana: abbiamo bisogno di Malpensa

Il presidente Fontana ha ricordato l’impegno negli anni per la difesa e lo sviluppo dell’aeroporto: “Abbiamo bisogno di Malpensa per relazionarci con il mondo, ne siamo sempre stati consapevoli anche quando altri cercavano di depotenziare o sminuire l’importanza dello scalo. Negli anni abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per migliorarne l’accessibilità, penso per esempio a quanto fatto per la nuova ferrovia. Andiamo avanti”.

La ricerca di Socialcom è consultabile a questo link. Qui il focus sugli ultimi 12 mesi.

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