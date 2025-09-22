La nuova strategia della Lombardia per attrarre investimenti esteri

Regione rilancia la propria strategia per attrarre investimenti esteri e lo fa attraverso un rinnovato piano d’azione presentato dal presidente, Attilio Fontana, e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo Lombardia. La Lombardia è già leader in Italia per numero di progetti attratti e punta ora a rafforzare la propria posizione in Europa e nel mondo. E proprio il presidente Fontana nel suo intervento ha sottolineato i benefici che deriverebbero da una “lombardizzazione del resto del Paese”.

Ad oggi, grazie ai servizi e alle iniziative messe in campo da Regione sono state supportate oltre 600 aziende estere. Di queste, 71 hanno già avviato progetti di investimento, con ricadute stimate in 2,82 miliardi di euro di capital ‘expenditure’ e 3.744 nuove assunzioni; i progetti attivi invece sono 288, concentrati in settori ad alto valore aggiunto come semiconduttori e Industria 4.0, biotecnologie e farmaceutico, clean tech, energie pulite e ICT.

Lombardia prima in Italia, ma la sfida è internazionale

Nel 2024 la Lombardia ha catalizzato 96 progetti di investimento su 249 complessivi in Italia, mantenendo una quota stabile tra il 35 e il 45% negli ultimi cinque anni. Un trend positivo, con una crescita media annua del 4,6%. Un risultato importante, soprattutto se confrontato con il calo degli investimenti a livello globale ed europeo. Tra il 2023 e il 2024, infatti, i flussi mondiali sono scesi dell’11% e l’Europa ha registrato un -5%. In controtendenza, la Lombardia è cresciuta del 6%.

Tuttavia, rimane ampio margine di sviluppo rispetto alla capacità di attrarre nuovi investitori ed è su tale margine che la Lombardia intende concentrare i maggiori sforzi.

Supporto importante a chi fa impresa

“Lavoriamo – ha evidenziato il governatore Fontana – per agevolare sempre più gli investimenti di alto profilo nella nostra Regione, che è la terra del lavoro e dell’innovazione per eccellenza. Garantiamo un supporto importante a chi fa impresa e crede nelle potenzialità della Lombardia. Siamo il luogo dove le idee possono trasformarsi in iniziative concrete in grado di assicurare ricadute positive ai territori, benefici occupazionali e prospettive per i nostri giovani”.

Consolidare i primati della Lombardia grazie a investimenti esteri

“Come Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Guidesi – intendiamo consolidare e rafforzare i nostri primati, puntando su nuovi investimenti ad alto valore aggiunto mirati a potenziare ulteriormente gli ecosistemi già presenti e radicati nei diversi territori. L’obiettivo è rendere la Lombardia sempre più un luogo ideale per lo sviluppo di progetti innovativi, capaci di generare nuova occupazione e un indotto economico diffuso”.

Nuova strategia: semplificazione, settori chiave e promozione internazionale

La strategia promossa da Guidesi si fonda su tre direttrici principali: attrarre investimenti ad alto valore aggiunto in settori strategici come ICT, scienze della vita, chimica, elettronica, aerospazio, agroalimentare e servizi avanzati; supportare le imprese con un approccio ‘one-stop-shop’, che prevede l’assistenza personalizzata agli investitori non solo in tutte le fasi del percorso realizzativo ma anche nelle fasi successive mediante i servizi di ‘aftercare’; promuovere l’immagine della Lombardia nel mondo con un piano di comunicazione integrato, eventi internazionali, campagne sui social media e una forte rete di relazioni istituzionali e imprenditoriali.

Nuovo modello organizzativo

Una delle principali novità della strategia riguarda l’evoluzione verso un nuovo modello organizzativo che traguarda l’obiettivo di un’agenzia regionale dedicata all’attrazione degli investimenti. L’obiettivo è creare una struttura più moderna, capace di combinare business intelligence, attività di ricerca e marketing, animazione territoriale e ‘policy advocacy’. Il nuovo assetto prevede un sistema articolato di tutor regionali e di progetto, in grado di accompagnare l’investitore lungo tutto il ciclo dell’investimento: dalla fase decisionale all’ottenimento dei titoli abilitativi, fino alla realizzazione concreta del progetto e all’avvio delle attività.

Saranno inoltre rafforzati i tavoli tecnici e operativi dedicati a ‘permitting’, monitoraggio e ‘aftercare’, con l’obiettivo di offrire soluzioni rapide e su misura. Questo approccio vuole trasformare la Lombardia in una vera e propria piattaforma facilitatrice ‘investor friendly’, capace di rispondere con efficienza e personalizzazione alle esigenze di imprese e investitori. In quest’ottica, sarà prorogata anche l’iniziativa ‘Opportunity Lombardy’, che mette a disposizione delle imprese un portafoglio di aree e immobili pronti per nuovi insediamenti produttivi, ampliando così il catalogo dell’offerta territoriale.

Comunicazione e promozione internazionale

La Regione lancia anche una rinnovata strategia di comunicazione e promozione. Il piano prevede una campagna integrata per consolidare il posizionamento della Lombardia come hub europeo dell’innovazione e della competitività. Tra gli strumenti messi in campo figurano: una maggior comunicazione istituzionale e digitale con il potenziamento del sito investinlombardy.com; campagne mirate sui social media per raggiungere nuovi target di investitori; un calendario di eventi internazionali e attività di ‘public relations’; il rafforzamento delle relazioni con stakeholder istituzionali e privati.

A questo link le slide presentate in conferenza stampa.