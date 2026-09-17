Minacce al ministro Valditara. Presidente Fontana: piena solidarietà

“Inaccettabile la minaccia ricevuta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che si è visto recapitare una lettera contenente un proiettile e frasi minatorie. A lui la mia piena e totale solidarietà”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commentando l’episodio denunciato ai Carabinieri dal ministro Valditara.

“Fatti del genere devono invitarci a riflettere e a tenere sempre alta la guardia alta – prosegue – anche nei confronti di chi, ricoprendo ruoli di primo piano nelle istituzioni, si espone al rischio di queste intimidazioni”.

“Mi auguro che le indagini in corso individuino i responsabili di questo gesto – conclude – e che la giustizia faccia il suo corso”.