L’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa, si è recato, nella giornata di lunedì 29 settembre, nelle zone della provincia di Como maggiormente colpite dall’ondata di maltempo di settembre 2025.

Sopralluoghi a Blevio, Torno e Faggeto Lario per i danni del maltempo

Al sopralluogo hanno partecipato, insieme ai tecnici comunali e della Protezione civile, i sindaci dei Comuni di Blevio, Torno e Faggeto Lario, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca e il consigliere regionale Anna Dotti.

Massima disponibilità nella gestione degli interventi in somma urgenza

“Con la nostra presenza – ha dichiarato l’assessore La Russa – abbiamo voluto dare un segno tangibile di sostegno e vicinanza nei confronti delle comunità che hanno subito danni importanti a causa del maltempo. Come Regione Lombardia garantiamo da subito la massima disponibilità nella gestione degli interventi in somma urgenza”.

“Per alcuni Comuni – conclude La Russa – sostenere le spese necessarie per risolvere i danni del maltempo avrebbe pesanti conseguenza sul bilancio. Pertanto, da parte nostra ci sarà grande attenzione anche verso queste criticità”.