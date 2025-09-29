Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile
Danni del maltempo, sopralluogo dell’assessore La Russa nel Comasco

La colonna mobile di Regione Lombardia interviene per aiutare la popolazione colpita dal maltempo in provincia di Como

Regione Lombardia a fianco della popolazione per interventi necessari

L’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa, si è recato, nella giornata di lunedì 29 settembre, nelle zone della provincia di Como maggiormente colpite dall’ondata di maltempo di settembre 2025.

Sopralluoghi a Blevio, Torno e Faggeto Lario per i danni del maltempo

Al sopralluogo hanno partecipato, insieme ai tecnici comunali e della Protezione civile, i sindaci dei Comuni di Blevio, Torno e Faggeto Lario, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca e il consigliere regionale Anna Dotti.

Massima disponibilità nella gestione degli interventi in somma urgenza

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in foto, intervenuto per esprimere vicinanza ai volontari della Colonna Mobile per gli interventi durante il maltempo“Con la nostra presenza – ha dichiarato l’assessore La Russa – abbiamo voluto dare un segno tangibile di sostegno e vicinanza nei confronti delle comunità che hanno subito danni importanti a causa del maltempo. Come Regione Lombardia garantiamo da subito la massima disponibilità nella gestione degli interventi in somma urgenza”.

“Per alcuni Comuni – conclude La Russa – sostenere le spese necessarie per risolvere i danni del maltempo avrebbe pesanti conseguenza sul bilancio. Pertanto, da parte nostra ci sarà grande attenzione anche verso queste criticità”.

Scarica PDF
