Dopo il sopralluogo effettuato in mattinata in Valcamonica, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha proseguito, lunedì 31 agosto, a Cremona la giornata dedicata ai territori colpiti dai recenti eventi atmosferici. Insieme agli assessori regionali all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi e agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori, il presidente ha fatto il punto sui danni provocati dalla violenta tromba d’aria accompagnata dalla grandine che ha colpito la città il 28 agosto.

Le tappe della visita-sopralluogo

La visita è iniziata nella sede della Provincia, dove Fontana ha incontrato il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, il presidente della Provincia Roberto Mariani e il prefetto Antonio Giannelli per un confronto sulla situazione e sulle necessità del territorio.

Il governatore ha quindi effettuato un sopralluogo nel centro storico, verificando direttamente i danni riportati dalla Torre Civica e dal Duomo.

La delegazione regionale ha successivamente raggiunto la scuola superiore di via Garofalo, dove sono in corso gli interventi di ripristino dell’area, anche grazie all’impegno dell’Esercito, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Ultima tappa della visita la Fiera di Cremona, dove sono ancora evidenti i danni strutturali provocati dall’evento atmosferico.

Fontana: estensione dello stato di emergenza

“Regione Lombardia – ha sottolineato Fontana – vuole concretamente aiutare Cremona a rialzarsi dopo un evento di questa gravità. Purtroppo fenomeni come quello che ha colpito la città stanno diventando sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici. Cremona ha reagito immediatamente, dimostrando ancora una volta una caratteristica tipica dei lombardi: di fronte alle difficoltà ci si rimbocca subito le maniche e si lavora per ripartire”.

“Come Regione – ha aggiunto Fontana – chiediamo che lo stato di emergenza già richiesto per gli eventi del 20 agosto venga esteso anche all’area di Cremona colpita il 28 agosto. Lo Stato centrale dovrà esaminare la documentazione, inviare i propri tecnici e dare il via libera. Se tutto procederà rapidamente, serviranno comunque alcune settimane”.

Parlamentari accelerino su autonomia

“Se dipendesse da noi – ha aggiunto -, avremmo già dichiarato l’emergenza e attivato le relative risorse. Per questo ai parlamentari chiedo di accelerare sul percorso dell’autonomia. In situazioni come questa la tempestività è fondamentale. Regione Lombardia è pronta a fare la propria parte, anche più di quello che strettamente le compete, per non lasciare il territorio ad attendere i tempi di Roma. Dobbiamo inoltre lavorare sempre di più sulla prevenzione, con interventi rigorosi e adeguati a eventi che fino a qualche anno fa sembravano impensabili”.

Beduschi: ferita importante, Regione non farà mancare il suo supporto

“La ferita inferta a Cremona è importante – ha sottolineato l’assessore Beduschi – e merita una risposta altrettanto importante. Siamo qui insieme al presidente Fontana per testimoniare concretamente la vicinanza di Regione Lombardia alla città e al territorio. Anche il comparto agricolo ha subito danni rilevanti e, come Regione, non faremo mancare il nostro supporto alle aziende colpite. Il popolo lombardo è forte e noi siamo qui per tutelarlo e accompagnarlo nella ripartenza”.

Sertori: attenzione alle esigenze del territorio

“Di fronte a eventi di questa intensità – ha dichiarato l’assessore Sertori – la priorità è essere presenti, verificare direttamente i danni e comprendere insieme agli amministratori quali siano le necessità più urgenti. Regione Lombardia ha già attivato tutti i passaggi di propria competenza e continuerà a seguire da vicino Cremona, lavorando per accelerare il più possibile gli interventi e garantire al territorio il sostegno necessario per tornare alla normalità”.