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A Mantova presto negozio di giocattoli negli spazi dell’Aler

Franco: contributo alla vivibilità del quartiere Due Pini

Un negozio dell’Aler in disuso da anni, nel quartiere Due Pini a Mantova, tornerà a rivivere ospitando un negozio di giocattoli, pensato non solo come punto vendita ma come spazio di aggregazione e creatività per i più giovani.

Franco: a Mantova un negozio giocattoli negli spazi Aler

L'assessore Franco visita gli spazi del negozio in via di riqualificazione da Aler Mantova nel quartiere Due PiniIl locale è stato visitato venerdì 17 aprile dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, accompagnato dal consigliere regionale Paola Bulbarelli: “Come Regione – ha evidenziato l’assessore Franco – abbiamo stanziato fondi per consentire ad Aler di riqualificare gli spazi commerciali. L’obiettivo è agevolare l’apertura di attività in grado di migliorare la qualità della vita nei quartieri popolari. Le vetrine accese contribuiscono alla sicurezza e alla vivibilità. Nel caso specifico, il progetto sul mondo Lego potrà rappresentare un punto di riferimento e un’occasione di condivisione per i ragazzi e non solo”.

Per quanto riguarda le tempistiche, si prevede che il negozio apra tra maggio e giugno, organizzando anche attività formative per i più piccoli.

Ghidini (Aler): operazione fondamentale

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche il presidente di Aler Brescia-Cremona-Mantova, Amedeo Ghidini: “Far rivivere i negozi nei quartieri Aler è fondamentale per garantire sicurezza, vivibilità e presidio del territorio. La presenza di attività commerciali contribuisce a restituire normalità a contesti che, se lasciati vuoti, rischiano di degenerare. In questo caso, invece, siamo di fronte a un segnale positivo: un investimento che riaccende il quartiere e crea opportunità”.

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