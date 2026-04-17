Sono oltre 11 milioni di euro, di cui 5 circa stanziati da Regione Lombardia, le risorse messe a disposizione dei territori delle province di Como e Monza e Brianza colpiti dal maltempo a settembre 2025. In totale si tratta di oltre 150 interventi pubblici connessi al maltempo che ha colpito, tra il 10 e il 13 settembre 2025, il territorio della provincia di Como. Tra il 22 e il 27 settembre 2025, nuovamente colpito il territorio della provincia di Como e i Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Seveso e Varedo della provincia di Monza Brianza.

Oltre 11 milioni per i danni del maltempo di settembre 2025

Nello specifico, per la provincia di Como sono stati programmati 123 interventi per un importo complessivo di oltre 9,8 milioni di euro. Per la provincia di Monza, invece, sono previsti 27 interventi nei Comuni del territorio di Monza Brianza per oltre 1,6 milioni di euro.

Sostegno concreto alle emergenze

“Queste risorse – afferma l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – rappresentano un sostegno concreto per i comuni e gli enti che hanno dovuto fronteggiare l’ondata di maltempo di settembre 2025 per la quale il Governo dichiarò lo stato di emergenza nazionale. Regione Lombardia ha fatto la sua parte, contribuendo con 5 milioni circa per gli interventi urgenti”.

Interventi urgenti e mirati

Gli interventi urgenti finanziati, grazie alle risorse frutto dell’approvazione del Piano degli interventi di protezione civile da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile, riguardano il soccorso e l’assistenza alla popolazione, la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, oltre agli interventi prioritari, anche strutturali, di riduzione del rischio residuo.

“Con questo primo Piano – conclude l’assessore La Russa – Regione Lombardia conferma ancora una volta la volontà di rispondere con concretezza alle emergenze. Interventi mirati, condivisi con il Dipartimento nazionale, che mettono al centro i territori colpiti e le esigenze degli enti e delle comunità locali. I tecnici della Protezione civile continueranno a lavorare per gli ulteriori fabbisogni del territorio”.

A questo link l’elenco dei Comuni destinatari di finanziamento.